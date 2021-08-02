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Какие продукты могут восстановить суставы

Врач Сергей Агапкин рассказал, какие продукты необходимо добавить в рацион, потому что они помогают восстановить суставы

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Боль, припухлость и нарушение функции сустава могут беспокоить в любом возрасте. Чтобы избежать таких проблем и восстановить суставы, врач Сергей Агапкин перечислил продукты, которые нужно добавить в свой рацион.

Какие продукты могут восстановить суставы

Как восстановить суставы (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что чаще всего болезни суставов возникают из-за нарушения обмена веществ в тканях внутрисуставного хряща. Чтобы этого не допустить, свое меню нужно обогащать правильными продуктами. В первую очередь, добавьте в него скумбрию, в составе которой много витаминов и полезных веществ, в частности омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества помогают уменьшить дискомфорт и воспаление при артрозе и остеопорозе. 

Еще при проблемах с суставами следует употреблять киви. Этот фрукт содержит много витамина С, который участвует в формировании хряща и соединительной ткани.

Третий продукт, который необходимо добавить в свой рацион, — натуральная овсянка. В ней много микроэлементов, в частности марганца, который помогает формировать коллагеновые волокна.

Напомним, что летнее меню необходимо обогащать ягодами. Особое внимание эксперты советуют обратить на вишню, потому что она не только вкусная, но и очень полезная. Врач-диетолог Триста Бест отметила, что одним из важных преимуществ вишни является то, что ее употребление способно снизить боль в суставах и отечность, вызванную артритом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для суставов и костей вредны маринованные продукты, в состав которых входит много неорганических солей, вызывающих воспаление и деформацию суставов. Также лучше исключить из рациона щавель, свеклу, шпинат, петрушку.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/19594-tri-unikalnyh-produkta-vosstanavlivayuschih-sustavy.html
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