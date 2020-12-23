kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23764.69

ETH/USD

616.76

LTC/USD

111.15

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Эксперт объяснила, почему могут болеть колени
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт объяснила, почему могут болеть колени

Боль в коленях может возникать и у людей, ведущих активный и здоровый образ жизни

сегодня, 14:30
Автор:

Кириєнко Анна

Люди, которые живут в постоянном движении, занимаются спортом, имеют активную работу, однажды могут столкнуться с такой неприятной проблемой как боль в коленях. Почему он возникает, объясняет фитнес-тренер Ольга Шамрай на своей Instagram-странице.

Эксперт объяснила, почему могут болеть колени

Почему болят колени - объяснение эксперта. Фото: shutterstock

Если вы ранее обращались к врачам с болью в коленях, но никаких патологий у вас не обнаружено, возможно, причина в следующих пунктах.

1. Слабость ягодичных мышц

Бывает, что ягодичные мышцы не могут контролировать положение ноги. Это может перегружать связки и смещать положение колена. Тогда вы будете чувствовать постоянную боль.

2. Проблемы в работе стопы

До боли в коленях приводят такие проблемы как плоскостопие или смещение стопы внутрь или наружу. Колено в таком случае помогает стопе и забирает часть нагрузки себе.

3. Неправильное выполнение упражнений

Если вы активно занимаетесь спортивными упражнениями, присмотритесь, правильно ли вы их выполняете. Часто ошибки в упражнениях могут приводить к повреждению коленей. Также помните, что нельзя перегружать колени во время занятий.

4. Зажим в мышцах

Иногда в мышцах возникает зажим. Это влияет и на состояние коленей. Ведь опять же колено испытывает перегрузки и начинает болеть.

Чтобы понять, в чем проблема, надо проследить, когда именно у вас появляется боль.

Напоминаем, что Ким Кардашьян раздаст полмиллиона долларов своим подписчикам, которые нуждаются в деньгах.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что королевские кондитеры раскрыли тайну приготовления рождественского пряничного домика. Оказывается, блюдо можно легко приготовить в домашних условиях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CJFq1vwi0pe/?igshid=10d8g8uohe1s2
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ