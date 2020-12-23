Эксперт объяснила, почему могут болеть колени

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Кириєнко Анна
Люди, которые живут в постоянном движении, занимаются спортом, имеют активную работу, однажды могут столкнуться с такой неприятной проблемой как боль в коленях. Почему он возникает, объясняет фитнес-тренер Ольга Шамрай на своей Instagram-странице.
Почему болят колени - объяснение эксперта. Фото: shutterstock
Если вы ранее обращались к врачам с болью в коленях, но никаких патологий у вас не обнаружено, возможно, причина в следующих пунктах.
1. Слабость ягодичных мышц
Бывает, что ягодичные мышцы не могут контролировать положение ноги. Это может перегружать связки и смещать положение колена. Тогда вы будете чувствовать постоянную боль.
2. Проблемы в работе стопы
До боли в коленях приводят такие проблемы как плоскостопие или смещение стопы внутрь или наружу. Колено в таком случае помогает стопе и забирает часть нагрузки себе.
3. Неправильное выполнение упражнений
Если вы активно занимаетесь спортивными упражнениями, присмотритесь, правильно ли вы их выполняете. Часто ошибки в упражнениях могут приводить к повреждению коленей. Также помните, что нельзя перегружать колени во время занятий.
4. Зажим в мышцах
Иногда в мышцах возникает зажим. Это влияет и на состояние коленей. Ведь опять же колено испытывает перегрузки и начинает болеть.
Чтобы понять, в чем проблема, надо проследить, когда именно у вас появляется боль.
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