Эксперт объяснила, почему могут болеть колени

Люди, которые живут в постоянном движении, занимаются спортом, имеют активную работу, однажды могут столкнуться с такой неприятной проблемой как боль в коленях. Почему он возникает, объясняет фитнес-тренер Ольга Шамрай на своей Instagram-странице.

Почему болят колени - объяснение эксперта. Фото: shutterstock

Если вы ранее обращались к врачам с болью в коленях, но никаких патологий у вас не обнаружено, возможно, причина в следующих пунктах.

1. Слабость ягодичных мышц

Бывает, что ягодичные мышцы не могут контролировать положение ноги. Это может перегружать связки и смещать положение колена. Тогда вы будете чувствовать постоянную боль.

2. Проблемы в работе стопы

До боли в коленях приводят такие проблемы как плоскостопие или смещение стопы внутрь или наружу. Колено в таком случае помогает стопе и забирает часть нагрузки себе.

3. Неправильное выполнение упражнений

Если вы активно занимаетесь спортивными упражнениями, присмотритесь, правильно ли вы их выполняете. Часто ошибки в упражнениях могут приводить к повреждению коленей. Также помните, что нельзя перегружать колени во время занятий.

4. Зажим в мышцах

Иногда в мышцах возникает зажим. Это влияет и на состояние коленей. Ведь опять же колено испытывает перегрузки и начинает болеть.

Чтобы понять, в чем проблема, надо проследить, когда именно у вас появляется боль.

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