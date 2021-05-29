Что будет, если пить воду с яблочным уксусом каждый день

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Светлана Шкурупий
В яблочном уксусе содержится множество ферментов и витаминов, которые благоприятно действуют на организм и могут улучшить его состояние. Какого эффекта ожидать от употребления воды с уксусом на каждодневной основе?
Вода с яблочным уксусом / фото: namestae
Врач-нутрициолог Анна Гарнова отметила, что яблочный уксус считается хорошим противовоспалительным средством. С его помощью можно улучшить пищеварение и снизить аппетит. Кроме того, он повышает кислотность в желудке, а кислая среда уменьшает количество болезнетворных бактерий и помогает нормализовать микрофлору. Натуральный яблочный уксус богат на магний, калий, железо и различные кислоты. Но людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожнее и прежде чем употреблять такую воду, проконсультироваться со специалистом.
Если противопоказаний никаких нет, тогда попробуйте употреблять воду с яблочным уксусом в такой пропорции: 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Пить раствор нужно из расчета 1 стакан на 30 килограмм веса.
Такой напиток помогает похудеть, потому что расщепляет жиры и не позволяет им откладываться в организме. Также вода с уксусом эффективно выводит из организма токсины и шлаки, ускоряя обменные процессы.
Напомним, что многие люди жалуются на гипертонию — повышенное давление, которое может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда лучше обратиться к врачу, если же давление поднимается периодически, то нормализовать его поможет кокосовая вода.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свекольный сок — источник витаминов, органических и минеральных соединений, которые благоприятно сказываются на работе всего организма и помогают укрепить здоровье буквально за 10 дней.
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