Психологи рассказали, что делать при панической атаке и как себе помочь

Во время войны у каждого из нас внезапно может начаться приступ сильной панической атаки — это специфическое состояние, во время которого на человека "накатывает" приступ неконтролируемой тревоги, паники или страха. Сопровождается данное явление обильным потоотделением, головокружением, учащенным сердцебиением, а также ощущением "нехватки воздуха" и "кома в горле". Панические атаки характеризуются быстрым нарастанием страха и, в большинстве случаев, кратковременностью. Данное состояние может быть вызвано психологическими причинами, постоянным стрессом, проблемами медицинского характера или воздействием различных веществ (кофеина, адреналина, наркотиков, антидепрессантов и так далее). Предрасположенность к возникновению панических атак также может быть связана и с генетическими факторами.

Паническая атака/ Фото из открытых источников

Симптомы при атаке не поддаются контролю, это сильно деморализует человека, вызывает чувство бессилия и отчаяния. Стремление человека сознательно контролировать своё состояние во время панической атаки делает симптомы ещё более интенсивными. Часто ожидание возможной атаки более мучительно, чем сама атака. Человек заранее боится, что он не справится с паникой или не сможет получить помощь. По этой причине многие больные начинают избегать ситуаций, в которых может возникнуть атака (например, остаться одному или выйти из дома).

Для устранения панических атак может применяться психотерапия и лекарственные препараты. Существуют также методы для снижения общей тревожности (биологически активные добавки, ароматерапия, акупунктура, массаж). Для профилактики панических атак рекомендуется: spздоровый образ жизни, физическая активность, методы, направленные на снижение тревожности (такие, как релаксация, медитация и т.д.) и исключение факторов, способных вызвать чрезмерное возбуждение (например, употребление кофеина.

Также есть несколько простых упражнений, которые помогут справиться с напряжением и "укротить" паническую атаку.

- Концентрация на дыхании — одну руку сложить как "челнок" и накрыть ею губы, другую руку положить на живот. Выдох — рука идет вниз к груди, вдох — рука поднимается ко рту.

- Посмотреть вправо, не поворачивая головы, как можно дальше на 15-20 секунд, затем перевести взгляд прямо, а затем посмотрите влево как можно дальше и снова прямо.

- Положить руку на живот, примерно на три пальца ниже солнечного сплетения, и постучать.

- Положить руки на ребра, чувствуя, как они расширяются и поднимаются при дыхании.

- Пить воду (горячая) с содой (одна чайная ложка) — не больше одного-двух глотков.

- Высунуть как можно дальше язык, будто пытаясь коснуться грудной клетки.

- Лечь на спину (если есть где) и сделать велосипедные движения ногами.

- Растирать точку между безымянным пальцем и мизинцем.

- Не сильно надавить на глазные яблоки с двух сторон.

- Растереть руки и приложить к почкам.

- Смазывать губы, полоскать рот водой.

- Потереть кончик носа.

- Растереть все тело.

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