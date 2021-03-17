Запретный список: в каких продуктах содержится много глютена

Сейчас многие люди, в частности знаменитости, придерживаются безглютеновой диеты и не потому что у них непереносимость этого белка, а потому что считают такие ограничения полезными для здоровья. Чем же так вреден глютен и в каких продуктах он содержится?

Продукты, с высоким содержанием глютена (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что людям, у которых целиакия (непереносимость глютена) стоит быть осторожнее с крупами (пшеничной, ячменной, манкой, кускусом и т.д.), хлебом и хлебобулочными изделиями (лепешками, лавашем, выпечкой, крекерами, круассанами), соевым соусом, маринадами, заправками для салатов, кетчупом, а также кондитерскими изделиями, пшеничными макаронами и обработанными продуктами (плавлеными сырками, картошкой фри, суповыми смесями). Еще глютен содержит сметана, йогурты, крабовые палочки.

У людей, страдающих непереносимостью белка, эти продукты могут вызвать неприятные симптомы: боли в животе, диарею, повышенную утомляемость, высыпания на коже, вздутие и другие нарушения пищеварения. А людям, у которых нет аллергии на глютен, беспокоиться не стоит. Но здоровым людям врачи не рекомендуют длительное время придерживаться безглютеновой диеты, потому что это может привести к снижению уровня некоторых микроэлементов в организме: кальция, клетчатки, фолиевой кислоты, рибофлавина и других.

Напомним, что диетолог Ольга Бурлакова рассказала о двух продуктах, употребление которых приводит к улучшению работы пищеварительной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали пять веганских продуктов, в составе которых есть много фосфора — микроэлемента, необходимого для крепких костей и зубов, а также для надлежащего функционирования клеток и обеспечения их энергией.

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