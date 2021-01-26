Топ 5 веганских продуктов, богатых фосфором

Фосфор – важнейший для организма микроэлемент. Фосфор необходим для крепких костей и зубов, надлежащего функционирования клеток и обеспечения их энергией. Продукты, богатые фосфором — мясо, молоко, рыба, яичный желток. На первом месте среди вегетарианских продуктов:

Продукты (фото из открытых источников)

1.Кукуруза, ячмень, пшеница и овёс обладают высоким уровнем фосфора. Наибольшее содержание фосфора в кукурузе — 860 мг

2. Сыры. Пармезан (213 мг на 28 граммов), козий сыр (200 мг на 28 граммов) и моцарелла (около 180 мг на 28 граммов

3. Арахисовое масло

4. Брокколи

5. Семена чиа, тыквенные, подсолнечные и кунжутные семечки содержат в себе очень много фосфора. В 100 граммах тыквенных семечек — 1 233 мг фосфора, а в 28 граммах семян чиа — 24% суточной нормы.

Напомним, кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем. В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины.

Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника. Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта.









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