Диетолог назвала два продукта, которые улучшают пищеварение

В рационе питания должны преобладать овощи, потому что они являются основным источником витаминов и микроэлементов. Диетолог Ольга Бурлакова советуют уделить особое внимание редьке и хрену, потому что эти продукты улучшают пищеварение.

два продукта, которые продлевают жизнь / Фото: depositphotos.com

Специалист отметила, что в составе этих продуктов питания содержатся полезные вещества, которые помогают очистить желудочно-кишечный тракт, чтобы в нем не оставалась непереваренная пища. То есть, эти вещества способствуют сокращению желчного пузыря и выбросу желчи в кишечник. А данный процесс улучшает работу пищеварительной системы.

Медик отметила, что организм стареет из-за аутоинтоксикации (самоотравление ядовитыми веществами, которые вырабатываются организмом при некоторых нарушениях нормальной жизнедеятельности, — прим. авт.). Ольга Бурлакова объясняет, что одной из причин аутоинтоксикации является неправильное переваривание пищи, а все потому что мы употребляем вместе несовместимые продукты, например, одна пища переваривается 2 часа, в другая — 6 часов. Поэтому, медик рекомендует употреблять редьку и хрен, ведь они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, сохранить молодость помогает чеснок, в точнее аллицин, который входит в его состав, а также авокадо, зелень, клюква, лимон.

Напомним, американские специалисты назвали четыре привычки, которые помогут продлить жизнь на 10 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые в ходе исследования заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией — заболеванием нервной системы.

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