Американские специалисты выяснили, что всего 4 правильные привычки смогут подарить вам отличное самочувствие и долгую жизнь. Согласно научным данным, эти простые действия увеличат продолжительность жизни как минимум лет на 10. Прежде чем сделать выводы, ученые детально изучили образ жизни европейцев и узнали, из-за чего чаще всего умирали люди.

Привычки, которые продлевают жизнь на 10 лет. Фото: unsplash

Первая привычка заключается в том, что нужно максимально приблизить свой рацион питания к средиземноморской диете. Это не просто диета, а тип питания, при котором снижается риск развития рака и сердечно-сосудистых болезней, депрессии и даже слабоумия.

Вторая – снизить уровень стресса и научиться радоваться мелочам. Эксперты приводят такие цифры: у счастливых людей риск ранней смерти снижается почти на 4 процента. Они дольше живут и меньше болеют, а если и заболеют, то быстро идут на поправку.

Третья – минимизировать употребление алкоголя и табака, а лучше совсем исключить. Заядлые курильщики попадают в группу риска по многим болезням. Считается, что у женщин зависимость образуется быстрее и крепче, чем у сильного пола. У мужчин стойкая зависимость формируется примерно через 7-10 лет после систематического приема алкоголя, а женщинам для этого достаточно 3-5 лет.

Четвертая – больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Многие и так это прекрасно понимают, только из-за нехватки времени или по другим причинам не спешат выполнять.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какой простой способ поможет избежать около 5 миллионов смертей в год. Ответ оказался банальным, но очень эффективным – нужно больше двигаться.





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