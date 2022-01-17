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Зачем замачивать курицу в воде перед приготовлением

Шеф-повара советуют хозяйкам перед приготовлением курицы сначала замочить ее в воде: зачем это нужно делать

17 января 2022, 23:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Курица — один из самых распространенных и вкусных продуктов, из нее можно приготовить множество блюд и насытить организм полезными веществами. Но перед приготовлением куриного мяса, шеф-повара советуют сначала замочить его в воде. Зачем это нужно?

Зачем замачивать курицу в воде перед приготовлением

Зачем замачивать курицу в воде / Фото: Shutterstock

Специалисты говорят, что курицу лучше всего замачивать в простой воде, без соли, чтобы она так побыла несколько часов. Потом воду нужно слить и промыть продукт под проточной водой. Этот способ поможет избавить мясо от антибиотиков, если вы покупаете его в магазине или у непроверенных продавцов. 

Вымачивать курицу можно как в пресной воде из-под крана, так и в минеральной. Она тоже помогает избавить мясо от антибиотиков и гормонов, которыми "напичкивают" куриц. В минеральной воде продукт нужно оставить на 4 часа, потом тушку необходимо промыть под проточной водой и заняться ее приготовлением. Более того, минеральная вода делает мясо более нежным и сочным. 

Также эксперты советуют сделать маринад на основе лимонного сока. Возьмите литр воды, добавьте сок половинки лимона и 2 столовые ложки соли. В этом маринаде курицу нужно подержать не менее 2 часов. Потом жидкость надо слить, мясо залить пресной водой и оставить еще на один час. 

Хозяйкам также не рекомендуют готовить курицу с внутренностями, потому что в печени, например, содержится много токсинов. Да и от кожицы курицу лучше избавлять по такой же причине. 

Напомним, что диетолог Юлия Бобейка рассказала, какие изменения произойдут в организме, если употреблять куриное мясо каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть.


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Источник: https://vazhnoznat.com/kak-zamochit-kuricu/
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