Зачем замачивать курицу в воде перед приготовлением

Курица — один из самых распространенных и вкусных продуктов, из нее можно приготовить множество блюд и насытить организм полезными веществами. Но перед приготовлением куриного мяса, шеф-повара советуют сначала замочить его в воде. Зачем это нужно?

Зачем замачивать курицу в воде / Фото: Shutterstock

Специалисты говорят, что курицу лучше всего замачивать в простой воде, без соли, чтобы она так побыла несколько часов. Потом воду нужно слить и промыть продукт под проточной водой. Этот способ поможет избавить мясо от антибиотиков, если вы покупаете его в магазине или у непроверенных продавцов.

Вымачивать курицу можно как в пресной воде из-под крана, так и в минеральной. Она тоже помогает избавить мясо от антибиотиков и гормонов, которыми "напичкивают" куриц. В минеральной воде продукт нужно оставить на 4 часа, потом тушку необходимо промыть под проточной водой и заняться ее приготовлением. Более того, минеральная вода делает мясо более нежным и сочным.

Также эксперты советуют сделать маринад на основе лимонного сока. Возьмите литр воды, добавьте сок половинки лимона и 2 столовые ложки соли. В этом маринаде курицу нужно подержать не менее 2 часов. Потом жидкость надо слить, мясо залить пресной водой и оставить еще на один час.

Хозяйкам также не рекомендуют готовить курицу с внутренностями, потому что в печени, например, содержится много токсинов. Да и от кожицы курицу лучше избавлять по такой же причине.

Напомним, что диетолог Юлия Бобейка рассказала, какие изменения произойдут в организме, если употреблять куриное мясо каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть.

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