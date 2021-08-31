Вы будете удивлены: какие овощи мешают похудеть

Овощи обязательно должны присутствовать в любом рационе, ведь они являются источником витаминов и полезных веществ, поддерживающих работу всего организма. Однако, некоторые из них нужно употреблять с осторожностью, особенно тем, кто следит за своей фигурой. Какие овощи мешают сбросить лишний вес?

Какие овощи мешают похудеть / Фото: Legion-Media

Картофель

Несмотря на то, что картофель может похвастаться полезным витаминным составом, в нем содержится еще и крахмал, который в процессе пищеварения превращается в глюкозу и может вызвать резкий скачок сахара в крови, в результате — усиливается аппетит и возрастает риск переедания. Чтобы этого не происходило, ешьте картофель в ограниченных количествах и лучше в холодном виде.

Кукуруза

Этот летний деликатес также весьма полезный для здоровья, но кукуруза — продукт крахмалистый и сладкий, поэтому ею нельзя злоупотреблять тем, кто сидит на диете.

Горох

Как и большинство бобовых, горох достаточно калорийный. В его составе есть много витаминов и микроэлементов, но также и быстрые углеводы, из-за которых чувство насыщения быстро улетучивается и снова возникает риск переедания. А еще горох может стать причиной метеоризма и других дискомфортных ощущений в желудке.

Лук

Весьма неожиданно, но это правда. В луке содержится много сахара (почти 6 г на 100 г). Но в нем есть и масса полезных свойств, поэтому совсем от продукта отказываться нельзя, просто ограничьте в рационе его по максимуму.

Напомним, врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, какой овощ помогает укрепить иммунитет, но о нем незаслуженно забыли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощ эффективно помогает бороться с токсинами.

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