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Какой овощ эффективно помогает бороться с токсинами

Этот овощ помогает нейтрализовать воздействие от токсинов

сегодня, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Сидячий образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, экология — все эти факторы способствуют тому, что в организме накапливаются токсины. И как бы хорошо не функционировала наша печень, почки и лимфатическая система, порой с ними бывает трудно справиться. Однако, эксперты выделили продукт, который эффективно помогает очистить организм.

Какой овощ эффективно помогает бороться с токсинами

Какой овощ помогает бороться с токсинами / фото: goodfon

Оказывается, что свёкла не только улучшает здоровье сердца, работу печени и пищеварения, но и эффективно борется с токсинами. В ее составе есть много витаминов (С, В, Р, РР), а также фолиевой кислоты, железа, магния, фосфора, натрия и даже йода. А также свёкла содержит алкалоиды, флавоноиды, сапонины, бета-каротины — ценные вещества, которые стимулируют естественный процесс детоксикации в организме. Также этот овощ помогает печени лучше справляться с выведением токсинов — без развития возможных воспалительных процессов и повреждений клеток.

Кроме того, регулярное употребление свеклы предотвращает гипертонию (повышение артериального давления), накопление "вредного" холестерина в крови, а также предотвращает возникновение раковых клеток.

Напомним, что отдельные овощи, фрукты или специи могут восстанавливать функции организма и выводить опасные токсины. В частности, эксперты назвали несколько продуктов, которые ускоряют выведение вредных химических соединений с одного из важнейших органов — печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выведение токсинов из организма не только обеспечивает надлежащий поток энергии, но также укрепляет нашу иммунную систему и предотвращает хронические заболевания. Врачи назвали соки, которые выводят токсины из организма.


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Источник: https://food.news/2020-08-15-10-health-benefits-of-red-beetroot.html
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