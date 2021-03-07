Какие продукты удаляют токсины из печени

Правильное питание — залог здоровья человека. Иногда отдельные овощи, фрукты или специи могут восстанавливать функции организма и выводить опасные токсины. В частности эксперты назвали несколько продуктов, которые ускоряют выведение вредных химических соединений с одного из важнейших органов — печени.

Токсины в печени: как очистить организм от вредных соединений. Фото: sn-portal.ru

1. Вода

Вода чистит не только печень, но и весь организм. Именно поэтому медики советуют выпивать стакан теплой воды утром и перед сном. Кроме того, следует постоянно контролировать уровень жидкости в организме.

2. Чеснок

Этот продукт богат серой, которая расщепляет ферменты в печени и способствует лучшей фильтрации. Еще два соединения, аллицин и селен, делают печень более устойчивой к повреждениям.

3. Куркума

Эта специя увеличивает выработку желчи. Соответственно, желчь выводит токсины из организма и способствует восстановлению клеток печени.

4. Лимон

Лимон стимулирует выработку дополнительных ферментов в печени. Чтобы получить наибольший результат от продукта, стоит его добавлять в теплую воду.

5. Яблоки

Этот фрукт содержит в себе пектин — соединение, которое помогает очистить весь организм, в том числе и печень, от вредных веществ.

6. Кинза

Кинза — чрезвычайно полезный продукт, ведь она выводит из тела тяжелые металлы, которые негативно влияют на работу внутренних органов.

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