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Врачи рассказали, почему нельзя есть макароны и сосиски

Эксперты рассказали, почему макаронные и колбасные изделия не стоит употреблять, особенно детям

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Макароны с сосисками – быстрое, вкусное и простое блюдо, которое часто появляется в рационе многих людей. Но как оказалось, оно может навредить здоровью, особенно, если регулярно добавлять его в детское меню.

Врачи рассказали, почему нельзя есть макароны и сосиски

Макароны с сосисками (фото из открытых источников)

Диетологи не рекомендуют злоупотреблять макаронными и колбасными изделиями. Во-первых, потому что в сосисках или сардельках очень мало мяса, зато много соли и других химических добавок (усилителей вкуса, консервантов), которые негативно влияют на здоровье, особенно на растущий организм. Усугубляется ситуация тем, что у детей обменные процессы и строительство новых тканей идет очень быстро, поэтому нарушения, вызванные этими веществами, могут быть чреваты.

Что касается макарон, то в них тоже, по словам специалистов, мало пользы. Частое употребление мягких сортов пшеницы вызывает скачки сахара в крови, повышая инсулин, а это грозит развитием сахарного диабета. Плюс ко всему, макароны содержат мало витаминов и ценных микроэлементов, поэтому их смело можно заменить различными кашами. 

Напомним, врач-диетолог Анжелика Дюваль отметила, что покупать нужно макароны только из твердых сортов пшеницы крупного помола (категория А), тогда их употребление принесет пользу организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для любителей хлеба, макаронных изделий и выпечки есть плохая новость: употребление в пищу продуктов с высоким содержанием глютена с раннего возраста может в конечном итоге привести к его непереносимости.

Читайте также, что во всем хороша мера, поэтому если вы любитель сосисок, то не стоит себе в этом отказывать. Все, что нужно – запомнить несколько простых правил


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/43345403-pochemu-nelzya-est-makarony-i-sosiski/
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