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Диетолог рассказала, можно ли есть макароны при похудении

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, в чем заключается польза макаронной диеты для организма

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди в процессе похудения отказываются от макаронных изделий, считая, что они лишь прибавляют вес. Но врач-диетолог Анжелика Дюваль не совсем согласна с этим утверждением, поскольку всегда важно выбирать качественные макароны.

Диетолог рассказала, можно ли есть макароны при похудении

В каких случаях макароны помогают похудеть (фото из открытых источников)

По словам эксперта, необходимо детально ознакомиться с информацией, указанной на пачке макаронных изделий. Покупать нужно только продукт, сделанный из муки твердых сортов пшеницы крупного помола (категория А), тогда его употребление принесет пользу организму и поможет избавиться от лишнего веса. 

Если же при варке макароны становятся похожими на кашу, то лучше исключить их вовсе из рациона, потому что в них намного больше вреда, чем пользы для организма.

Диетолог также отметила, что продукт следует употреблять до 16.00, чтобы не нагружать работу поджелудочной железы. То есть, лучше макаронами обедать, сочетая их со свежими или тушенными овощами. Такая еда не навредит фигуре, а наоборот, сделает ее более стройной. 

К слову, ГИ (гликемический индекс) макаронных изделий ниже, чем у хлеба, картофеля и белого риса, поэтому во время похудения этот продукт не обязательно полностью исключать из рациона.

Напомним, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием глютена (белого хлеба, макаронных изделий и выпечки) с раннего возраста может в конечном итоге привести к его непереносимости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что макароны — простой и доступный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных блюд, при чем быстро и легко. Представляем вам рецепт макарон с сыром и хрустящей крошкой, который точно порадует вас изумительным вкусом и ароматом. 


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Источник: https://total.kz/ru/news/nauka/o_polze_makaronnoi_dieti_rasskazala_dietolog_date_2021_01_21_16_51_10#!
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