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Главная Новости Здоровье диета и питание Как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья
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Как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья

Этот продукт тяжело назвать полезным, но если очень хочется, то стоит запомнить несколько правил

сегодня, 14:36
Автор:

Любовь Блажко

Во всем хороша мера, поэтому если вы любитель сосисок, то не стоит себе в этом отказывать. Все, что нужно – запомнить несколько простых правил. 

Как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья

Как часто можно есть сосиски без вреда для здоровья. Фото: unsplash

Квалифицированный диетолог поделилась, что этот продукт является не самым полезным, поэтому важно контролировать его употребление. Если же этим пренебречь, то это может быть чревато переизбытком опасных компонентов для нашего здоровья. Так, специалист говорит, что сосиски рекомендуется кушать не больше одного раза в неделю. 

"Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка", — резюмировала диетолог. 

Есть еще одна простая рекомендация: есть сосиски со свежими овощами и зеленью. А вот сочетать их с макаронами или крупами, как мы любим, эксперт не советует. 

Также издание "Комментарии" расскажет, какая опасность скрывается в современных колбасах. Эксперты заявили о том, что в большинстве колбасных изделий содержится всего 40 процентов мяса, но даже в его качестве можно усомниться, ведь оно состоит из перемолотых хрящей или субпродуктов.




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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/108879-kak-chasto-mozhno-est-sosiski-bez-riska-dlya-zdorovya-obyasnyaet-vrach-dietolog.html
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