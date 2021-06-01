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Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи объяснили, кому следует исключить из рациона лук
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Врачи объяснили, кому следует исключить из рациона лук

Медики рассказали о противопоказаниях касательно употребления лука и сказали, кому лучше исключить этот продукт из своего рациона

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Лук — полезнейший для здоровья продукт, который содержит в себе множество витаминов, антиоксидантов и ценных веществ. Но, как оказалось, определенной категории людей его лучше ограничить в рационе. 

Врачи объяснили, кому следует исключить из рациона лук

Кому лучше исключить из рациона лук (фото из открытых источников)

Медики говорят, что этот продукт имеет богатый витаминно-минеральный состав, благодаря которого укрепляет иммунную систему, тем самым предотвращая развитие простудных заболеваний.

Кроме того, в его составе есть флавоноид, который способствует расщеплению жиров и замедляет рост раковых клеток. Но при всем этом лук, как и любой другой продукт, имеет свои противопоказания.

Эксперты советуют исключить свежий репчатый лук из рациона людям, у которых диагностирован панкреатит, гастрит и язвенная болезнь. Дело в том, что он повышает кислотность в желудке, а это грозит серьезными последствиями.

Но даже при отсутствии этих противопоказаний, злоупотреблять луком не стоит. Врачи говорят, что здоровым людям нужно съедать не больше одной мелкой головки. 

Напомним, что испанский врач Одиле Фернандес настоятельно рекомендует употреблять синий лук в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, синий лук кардинально отличается от обычного по химическому составу. Причем наиболее богаты витаминами его внешние чешуйки. Даже при термической обработке все его полезные свойства сохраняются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мужчинам после 40 лет приходится больше заботиться о своем здоровье. Особое внимание нужно уделять рациону, поскольку с возрастом наш метаболизм замедляется. Исследователи рассказали, употребление каких продуктов лучше ограничить.


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Источник: https://ukr.media/medicine/432033/
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