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Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи рассказали, что нельзя есть мужчинам после 40 лет
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Врачи рассказали, что нельзя есть мужчинам после 40 лет

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо ограничить или полностью исключить из рациона мужчинам после 40 лет

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Мужчинам после 40 лет приходится больше заботиться о своем здоровье и особое внимание нужно уделять рациону, поскольку с возрастом наш метаболизм замедляется. Исследователи рассказали, какие продукты лучше ограничить. 

Врачи рассказали, что нельзя есть мужчинам после 40 лет

Какие продукты нельзя есть мужчинам после 40 лет / Фото: pixabay.com

Искусственные подсластители

Ученые говорят, что сахар в большом количестве негативно отражается на здоровье человека, но искусственные подсластители могут быть еще опаснее. Например, аспартам, сукралоза или стевиозид могут спровоцировать набор веса, сахарный диабет и другие заболевания. Лучше перейти на кленовый сироп или мед. 

Газировка

В составе сладких газированных напитков очень много сахара, усилителей вкуса, красителей и других добавок, которые "бьют" по организму. Ученые в ходе исследования выяснили, что газировка содержит вещества, усиливающие риск развития онкологии. 

Пищевые красители

В сладости и выпечку часто добавляют пищевые красители, но в их составе могут быть опасные канцерогены, которые опасны для нашего организма. Эксперты советуют переходить на пищевые красители, которые получаются, например, из свекольного сока или сока зелени. 

Алкоголь

Сократить употребление алкогольных напитков нужно после 30 лет. Лимит составляет не более двух порций в день.

Мясо

Ограничьте в рационе обработанное мясо, которое содержит множество нитратов и консервантов, нарушающих пищеварение. Также нельзя увлекаться мясом, приготовленным на углях. Из-за высокой температуры в нем образуются вредные вещества. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по мнению американских докторов, для того, чтобы держать тело в тонусе, а также сохранять мужское здоровье, нужно как можно чаще употреблять в пищу некоторые продукты.


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Источник: https://www.eatthis.com/worst-foods-men-over-40/
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