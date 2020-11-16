Продукты, которые обязательно стоит внести в свой рацион мужчинам

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Елизавета Черных
По мнению американских докторов, для того, чтобы держать тело в тонусе, а также сохранять мужское здоровье, нужно как можно чаще употреблять в пищу некоторые продукты. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.
ФОТО: Из открытых источников
Авокадо
Авокадо — не только отличный источник полезных жиров, а и также продукт для укрепления сердечно-сосудистой системы. Учитывая уровень заболеваний сердца среди мужчин, специалисты советуют обязательно включить продукт в рацион.
Гранат
Регулярное употребление граната снижает риск заболевания раком простаты. Он также является источником антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить затвердевание артерий и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Шпинат
Этот продукт обладает невероятно полезными веществами для мужского здоровья, в частности железом. Он также может похвастаться противораковыми и противовоспалительными свойствами, поддерживать зрение.
Миндаль
Этот орех помогает стимулировать умственные способности, а также развивать мышечную массу. Регулярное употребление миндаля может иметь положительное влияние на общее самочувствие мужчины.
Ранее "Комментарии" рассказывали о продуктах, которые могут защитить зрение.
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