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Продукты, которые обязательно стоит внести в свой рацион мужчинам

Питательные вещества, которые содержатся в этих продуктах, помогут сохранять мужское здоровье на протяжении длительного времени

сегодня, 21:10
Автор:

Елизавета Черных

По мнению американских докторов, для того, чтобы держать тело в тонусе, а также сохранять мужское здоровье, нужно как можно чаще употреблять в пищу некоторые продукты. Об этом сообщает издание Eat This, Not That. 

Продукты, которые обязательно стоит внести в свой рацион мужчинам

ФОТО: Из открытых источников

Авокадо

Авокадо — не только отличный источник полезных жиров, а и также продукт для укрепления сердечно-сосудистой системы. Учитывая уровень заболеваний сердца среди мужчин, специалисты советуют обязательно включить продукт в рацион.

Гранат

Регулярное употребление граната снижает риск заболевания раком простаты. Он также является источником антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить затвердевание артерий и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Шпинат

Этот продукт обладает невероятно полезными веществами для мужского здоровья, в частности железом. Он также может похвастаться противораковыми и противовоспалительными свойствами, поддерживать зрение. 

Миндаль

Этот орех помогает стимулировать умственные способности, а также развивать мышечную массу. Регулярное употребление миндаля может иметь положительное влияние на общее самочувствие мужчины.

Ранее "Комментарии" рассказывали о продуктах, которые могут защитить зрение. 


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Источник: https://www.eatthis.com/
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