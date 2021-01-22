Синий лук - омолаживает и помогает бороться с раком

Испанский врач Одиле Фернандес настоятельно рекомендует употреблять синий лук в разгар эпидемии. Об этом сообщает kubnews.ru.

Синий лук (фото из открытых источников)

Как выяснилось, синий лук кардинально отличается от обычного по химическому составу. Причем, наиболее богаты витаминами его внешние чешуйки. Даже при термической обработке все его полезные свойства сохраняются.

Согласно исследованиям, синий лук содержит большое количество антиоксидантов, благодаря чему оказывает омолаживающее и противораковое действие, благотворно влияет на процессы регенерации тканей и препятствует преждевременному отмиранию клеток. Его антоцианы помогают нейтрализовать воспалительные процессы, Также он имеет антигистаминный и противовирусный эффект. Кроме этого, содержащиеся в таком луке серные соединения стимулируют выработку аминокислот, очищающих организм от токсинов.

Напомним, зимой, чаще всего, человеку не хватает витаминов. Недостаток солнца, фруктов можно восполнить употребляя в зимнее время бруснику. В зимний период эксперты рекомендуют регулярно употреблять бруснику. Ягода считается одной из самых полезных. В ее составе есть, витамины группы A, В, С, РР, железо, марганец, флавоноиды, дубильные соединения. Всего 100г ягод покрывают суточную потребность человека в витаминах и микроэлементах. Брусника обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием. Ее регулярное употребление благотворно влияет на профилактику образования склеротических бляшек в сосудах, воздействует на возбудителей инфекционных заболеваний, снижает риск развития рака и уменьшает показатели артериального давления.

Кроме этого, брусника обладает сильным мочегонным действием и нормализует обмен веществ. Особо ценное ее свойство – брусника способствует снижению лишнего веса.



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