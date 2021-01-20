Брусника снижает риск развития рака и способствует снижению веса

Зимой, чаще всего, человеку не хватает витаминов. Недостаток солнца, фруктов можно восполнить употребляя в зимнее время бруснику. В зимний период эксперты рекомендуют регулярно употреблять бруснику. Ягода считается одной из самых полезных.

Брусника (фото из открытых источников)

В ее составе есть, витамины группы A, В, С, РР, железо, марганец, флавоноиды, дубильные соединения. Всего 100г ягод покрывают суточную потребность человека в витаминах и микроэлементах. Брусника обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием. Ее регулярное употребление благотворно влияет на профилактику образования склеротических бляшек в сосудах, воздействует на возбудителей инфекционных заболеваний, снижает риск развития рака и уменьшает показатели артериального давления.



Кроме этого, брусника обладает сильным мочегонным действием и нормализует обмен веществ. Особо ценное ее свойство – брусника способствует снижению лишнего веса.

Напомним, ученые из Университета Хельсинки обнаружили в бруснике вещества, очень похожие на антибиотики из группы хинолонов. Они особенно эффективны при болезнях почек и половой системы, пишет infosmi.net. Исследования показали, что особые белки, которые находятся в кожице брусники, не дают бактериям оседать на эпителии почек и мочевого пузыря.

Также в листьях брусники содержится гликозид арбутин, подобный кардиопрепаратам. Помимо мочегонного действия, он расширяет сосуды и укрепляет самые мелкие из них — капилляры. Чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему, засыпьте в термос два стакана свежих или замороженных ягод брусники, залейте литром кипятка и дайте настояться 10-12 часов. Принимать такой настой следует по стакану в день через час после еды.



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