Врачи назвали дешевый овощ, который укрепляет сердце и кости

Чтобы укрепить организм, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний, необходимо правильно питаться. Японские медики рекомендуют добавить в рацион капусту, потому что она невероятно полезна для сердца, пищеварения и костей.

Как укрепить сердце и кости (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что этот овощ доступный и бюджетный, а главное — богат на витамины и ценные микроэлементы, в которых очень нуждается наш организм. В частности, капуста содержит витамин U — он не такой популярный, как, например, витамины группы В, но не менее значимый. Этот элемент очень полезен для здоровья желудка и кишечника, он обеспечивает нормальную работу ЖКТ.

В капусте также много витамина К — это один из самых необходимых микроэлементов в нашем организме. Он играет важную роль в свертывании крови, обеспечивая синтез белков, благодаря чему наш организм в случае необходимости сможет предотвратить сильную кровопотерю.

Нашим костям и зубам капуста тоже придется очень кстати: в ней много кальция, а это, как известно, строительный материал для костной ткани. В ней также содержатся фосфор, магний, калий, фолиевая кислота, а в верхних листьях много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А.

Еще одно весьма неожиданное свойство капусты: она оказалась хорошим антидепрессантом. Ученые выяснили, что этот овощ способен снимать психическое возбуждение и напряжение.

Напомним, кому нельзя есть квашеную капусту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в рационе обязательно должны присутствовать различные овощи и особое внимание стоит обратить на брюссельскую капусту. Как оказалось, этот продукт обладает целым рядом удивительных свойств.

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