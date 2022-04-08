Врачи назвали дешевый овощ, который укрепляет сердце и кости

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Светлана Шкурупий
Чтобы
укрепить организм, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний,
необходимо правильно питаться. Японские медики рекомендуют добавить в рацион
капусту, потому что она невероятно полезна для сердца, пищеварения и костей.
Как укрепить сердце и кости (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что этот овощ доступный и бюджетный, а главное — богат на витамины и
ценные микроэлементы, в которых очень нуждается наш организм. В частности, капуста содержит витамин U —
он не такой популярный, как, например, витамины группы В, но не менее значимый.
Этот элемент очень полезен для здоровья желудка и кишечника, он
обеспечивает нормальную работу ЖКТ.
В
капусте также много витамина К — это один из самых необходимых
микроэлементов в нашем организме. Он играет важную роль в свертывании
крови, обеспечивая синтез белков, благодаря чему наш организм в случае
необходимости сможет предотвратить сильную кровопотерю.
Нашим
костям и зубам капуста тоже придется очень кстати: в ней много кальция, а
это, как известно, строительный материал для костной ткани. В ней
также содержатся фосфор, магний, калий, фолиевая кислота, а в верхних листьях
много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А.
Еще одно весьма неожиданное свойство капусты: она оказалась хорошим антидепрессантом. Ученые выяснили, что этот овощ способен снимать психическое возбуждение и напряжение.
Напомним, кому нельзя есть квашеную капусту.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в рационе обязательно должны
присутствовать различные овощи и особое внимание стоит обратить на брюссельскую
капусту. Как оказалось, этот продукт обладает целым рядом удивительных свойств.
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