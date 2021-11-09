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Врач рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

Нутрициолог Анна Павлычева рассказала, каким людям рекомендуется ограничить в рационе квашенную капусту

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из всех солений квашеная капуста, пожалуй, самое лучшее. Это поистине универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд. Но квашеную капусту можно употреблять далеко не всем. Какие существуют противопоказания?

Врач рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста (фото из открытых источников)

Нутрициолог Анна Павлычева рассказала, что в составе квашеной капусты есть много витамина В, С, а также калия, магния, органических кислот, которые стимулируют пищеварение при пониженной кислотности желудка и замедленной перистальтике. Но с этим продуктом нужно быть аккуратнее людям с гиперацидностью (повышенной кислотностью) и язвенной болезнью.

Кроме того, по словам эксперта, дискомфорт после употребления квашеной капусты может возникнуть, если у вас диагностирован синдром избыточного бактериального роста (увеличение количества бактерий или наличие аномальных бактерий в тонкой кишке, — прим. авт.) или непереносимость гистамина, так как во всех ферментированных продуктах его много.

Напомним, что рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм в достаточном количестве получал ценные вещества и микроэлементы. Брюссельскую капусту желательно почаще включать в свое меню, потому что она защищает организм от развития многих заболеваний. В чем же ее польза?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что львовские фермеры выращивают капусту, за которой люди буквально выстраиваются в очередь. Чем же она привлекает потребителей и что в ней особенного

Читайте также, что ученые из Дании провели исследование и заявили, что женщинам необходимо включать в свой рацион краснокочанную капусту, потому что она снижает риск появления рака груди почти в два раза.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211031/kapusta-1757051320.html
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