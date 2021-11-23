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В чем польза брюссельской капусты для здоровья

Эксперты перечислили удивительные свойства брюссельской капусты и посоветовали периодически добавлять ее в рацион

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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В рационе обязательно должны присутствовать различные овощи и особое внимание стоит обратить на брюссельскую капусту. Как оказалось, этот продукт обладает целым рядом удивительных свойств.

В чем польза брюссельской капусты для здоровья

Брюссельская капуста (фото из открытых источников)

Брюссельская капуста богата на витамины В, С, а также марганец, фолиевую кислоту, холин, железо, калий, клетчатку, а также незаменимые аминокислоты и антиоксидантные вещества. Благодаря такому составу, продукт укрепляет иммунную систему, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает нормализовать артериальное давление и способствует выведению токсинов из организма.

Употребление брюссельской капусты помогает снизить риск рака, а сульфорафан делает ее эффективной и при борьбе с уже развивающимися онкологическими заболеваниями. Наиболее эффективна брюссельская капуста в борьбе с раком простаты, яичников, толстой кишки, пищевода и печени.

Отметим, что кулинарную ценность в брюссельской капусте имеют как раз небольшие круглые кочешки. Их очень удобно тушить, варить, обжаривать, запекать, а также использовать в качестве ингредиента в салатах или в первых блюдах.

Напомним, что рацион питания должен быть разнообразным, поэтому добавляйте в меню различные овощи, фрукты и другие продукты. Диетологи говорят, что особое внимание следует уделить обычной капусте, ведь в ней содержатся около 40 антиоксидантов, витаминов и других ценных веществ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что частое употребление морской капусты благоприятно влияет на организм человека, в частности, на сердце и сосуды.

Читайте также, почему женщинам необходимо включать в свой рацион краснокочанную капусту.


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Источник: https://food.news/2021-11-10-reduce-cancer-risk-with-brussels-sprouts-recipes.html
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