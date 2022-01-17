Врач рассказал о двух уникальных свойствах чеснока

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Светлана Шкурупий
Чеснок
не просто так называют природным антибиотиком, он обладает рядом свойств,
которые положительно влияют на состояние всего организма. Врач-диетолог Михаил
Гинзбург назвал две особенности этого продукта.
Чем полезен чеснок (фото из открытых источников)
Специалист
отметил, что среди наиболее полезных свойств чеснока необходимо выделить его способность
стимулировать пищеварение, а также антибактериальное действие, которое помогает
снизить газообразование.
По
его словам, усилить положительный эффект чеснока на работу организма можно с
помощью одной уловки. При этом другой врач Сергей Агапкин рассказал, что каждый
день достаточно съедать один зубчик чеснока. Его необходимо разделить на 4
части и каждую проглатывать как таблетку.
Если
употреблять целый зубчик чеснока, он не переварится и пройдет через тонкий
кишечник, задержится в толстом кишечнике, в результате чего благодаря эфирным
маслам на кишечник будет оказываться антибактериальное действие, и это тоже
очень полезно.
Напомним,
что многие люди страдают
гипертонией (повышенным артериальным давлением), которая ухудшает общее
самочувствие и мешает нормально жить. Но не спешите принимать лекарственные
средства. Ученые из Австралии выяснили, что нормализовать давление можно с
помощью обычного чеснока.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что о лечебных свойствах чеснока
известно давно, ведь он является природным антибиотиком и помогает в борьбе с
различными заболеваниями. Врачи рекомендуют его не только употреблять, но и
прятать под подушку. Зачем это нужно?
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