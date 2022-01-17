Врач рассказал о двух уникальных свойствах чеснока

Чеснок не просто так называют природным антибиотиком, он обладает рядом свойств, которые положительно влияют на состояние всего организма. Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал две особенности этого продукта.

Чем полезен чеснок (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что среди наиболее полезных свойств чеснока необходимо выделить его способность стимулировать пищеварение, а также антибактериальное действие, которое помогает снизить газообразование.

"Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенной сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их количество нормализуется”, – объясняет специалист.

По его словам, усилить положительный эффект чеснока на работу организма можно с помощью одной уловки. При этом другой врач Сергей Агапкин рассказал, что каждый день достаточно съедать один зубчик чеснока. Его необходимо разделить на 4 части и каждую проглатывать как таблетку.

Если употреблять целый зубчик чеснока, он не переварится и пройдет через тонкий кишечник, задержится в толстом кишечнике, в результате чего благодаря эфирным маслам на кишечник будет оказываться антибактериальное действие, и это тоже очень полезно.

Напомним, что многие люди страдают гипертонией (повышенным артериальным давлением), которая ухудшает общее самочувствие и мешает нормально жить. Но не спешите принимать лекарственные средства. Ученые из Австралии выяснили, что нормализовать давление можно с помощью обычного чеснока.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о лечебных свойствах чеснока известно давно, ведь он является природным антибиотиком и помогает в борьбе с различными заболеваниями. Врачи рекомендуют его не только употреблять, но и прятать под подушку. Зачем это нужно?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!