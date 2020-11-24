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Зачем врачи советуют класть под подушку зубчик чеснока

В чесноке содержится много витаминов и ценных веществ

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

О лечебных свойствах чеснока известно давно, ведь он является природным антибиотиком и помогает в борьбе с различными заболеваниями. Врачи рекомендуют его не только употреблять, но и прятать под подушку. Зачем это нужно?

Зачем врачи советуют класть под подушку зубчик чеснока

Фото: pinterest

Известно, что этот продукт должен часто появляться в нашем рационе, потому что благодаря своему витаминному составу, он укрепляет иммунитет, а также помогает нормализовать давление и уровень холестерина в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы.   

Врачи рекомендуют класть под подушку 2-3 зубчика свежего чеснока, потому что из него начинает испаряться аллицин — органическое соединение, которое помогает в борьбе с вирусами и инфекциями. Также это вещество разжижает и выводит слизь из носовых пазух, что очень важно для человека, страдающего насморком. Всего несколько таких ночей и этот симптом исчезнет.

Врач Ирвин Голдман говорит, что чеснок, оставленный под подушкой, также помогает организму расслабиться и настроиться на крепкий сон. Его аромат снижает чувство тревоги и беспокойства благодаря сернистым соединениям, а калий и магний, входящие в состав продукта, способствуют выработке гормона сна. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому противопоказан чеснок.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/folkmedicine/45000205-chto-nado-spryatat-pod-matras-chtoby-popravit-zdorove/?updated
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