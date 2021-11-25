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Врач раскрыл полезные свойства обычного картофеля

Эксперт в доказательной медицине и питании Дуэйн Меллор рассказал, какими полезными свойствами обладает обычный картофель

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе. Но многие отказываются от него из-за высокого содержания крахмала. Но этот вкусный овощ достаточно питательный и обладает целым рядом полезных свойств. Каких именно?

Врач раскрыл полезные свойства обычного картофеля

Чем полезен картофель / Фото: Shutterstock / Fotodom

Эксперт в доказательной медицине и питании Дуэйн Меллор отметил, что продукт богат на витамины и микроэлементы, способные принести пользу нашему организму. Например, в 150 граммах картофеля содержится около 15% суточной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет. Также клубни содержат витамин В6, ведь он отвечает за устойчивость нервной системы, а значит является профилактикой стресса.

Тем, кто обеспокоен калорийностью, эксперты рекомендуют отказаться от жарки картофеля. Продукт лучше запекать или варить. 

А калий, которым богат овощ, помогает регулировать водный баланс в организме и способствует снижению давления крови. 

Более того, Дуэйн Меллор заметил, что картофель помогает улучшить пищеварение. В нем много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, а крахмал, содержащийся в картошке, защищает желудок и кишечный тракт от образования язв.

Напомним, что директор Института картофелеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Фурдыга отметил, какой сорт картофеля не интересен колорадским жукам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что блюда из картофеля — одни из самых популярных на нашем столе, но, если вдруг его дома не оказалось, не спешите расстраиваться. Эксперты назвали три продукта, которыми вполне можно заменить этот овощ. 

Читайте также, с каким продуктом нельзя сочетать жареный картофель, чтобы не навредить пищеварению.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2021-05-potatoes-good.html
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