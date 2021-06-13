Какой продукт нельзя сочетать с жареным картофелем

Картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе, потому что он бюджетный, питательный и вкусный. Однако, "дружит" он не со всеми овощами. Эксперты рассказали, с чем нельзя есть жареный картофель.

Что нельзя есть с жаренной картошкой (фото из открытых источников)

Известно, что корнеплод богат на витамины С, В1, В3 и В6, а также на калий, который положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, предотвращая гипертонию (повышенное давление). Еще картофель содержит крахмал и белок, который улучшают работу селезенки, а пищевые волокна, входящие в состав овоща, поддерживают функции пищеварения.

Но, как отмечают специалисты, картофель в жареном виде нельзя сочетать с помидорами. Такой тандем способен помешать усвоению питательных веществ, а также вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что крахмал не сочетается с кислыми продуктами.

Кроме этого, жаренный картофель лучше не сочетать с мясом, поскольку они будут очень "тяжелыми" для желудка и могут вызвать застойные процессы. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков с таким гарниром, потому что удваивается нагрузка на почки.

Напомним, что в магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности. И эксперты рассказали, почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский нутрициолог Мариса Мур рассказала, что нельзя злоупотреблять картофельным пюре, потому что оно может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она отметила, что рацион должен быть разнообразным и правильно сбалансированным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!