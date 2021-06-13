logo
Русский Українська

BTC/USD

37544.68

ETH/USD

2438.77

LTC/USD

165.83

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой продукт нельзя сочетать с жареным картофелем
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой продукт нельзя сочетать с жареным картофелем

Эксперты рассказали, с каким продуктом нельзя сочетать жаренный картофель, чтобы не навредить пищеварению

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе, потому что он бюджетный, питательный и вкусный. Однако, "дружит" он не со всеми овощами. Эксперты рассказали, с чем нельзя есть жареный картофель.

Какой продукт нельзя сочетать с жареным картофелем

Что нельзя есть с жаренной картошкой (фото из открытых источников)

Известно, что корнеплод богат на витамины С, В1, В3 и В6, а также на калий, который положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, предотвращая гипертонию (повышенное давление). Еще картофель содержит крахмал и белок, который улучшают работу селезенки, а пищевые волокна, входящие в состав овоща, поддерживают функции пищеварения. 

Но, как отмечают специалисты, картофель в жареном виде нельзя сочетать с помидорами. Такой тандем способен помешать усвоению питательных веществ, а также вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что крахмал не сочетается с кислыми продуктами. 

Кроме этого, жаренный картофель лучше не сочетать с мясом, поскольку они будут очень "тяжелыми" для желудка и могут вызвать застойные процессы. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков с таким гарниром, потому что удваивается нагрузка на почки.

Напомним, что в магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности. И эксперты рассказали, почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британский нутрициолог Мариса Мур рассказала, что нельзя злоупотреблять картофельным пюре, потому что оно может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Она отметила, что рацион должен быть разнообразным и правильно сбалансированным.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sohu.com/a/465399686_120397236
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ