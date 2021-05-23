logo
Русский Українська

BTC/USD

37849.82

ETH/USD

2369.56

LTC/USD

175.18

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Медики рассказали, кому не желательно есть молодой картофель
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики рассказали, кому не желательно есть молодой картофель

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также маленьким детям, беременным и кормящим грудью

сегодня, 01:14
Автор:

Ольга Чародий

В магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности.

Медики рассказали, кому не желательно есть молодой картофель

Картофель (фото из открытых источников)

Картофель богат на отдельные микроэлементы, особенно витамин С: съеденная с кожурой одна средняя клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг). Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, а еще содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин, пишет vashvkus.

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также маленьким детям, беременным и кормящим грудью. Врачи говорят, что вред от избытка нитратов в молодом плоде перевесит все его преимущества. В картофеле больше всего нитратов содержится в кожуре. Но поскольку и полезные вещества этих корнеплодов сосредоточены близко к ней, то соскребать ее надо как можно бережнее. Сократить количество вредных веществ в клубнях молодого картофеля примерно на 20-25% можно, если перед этим вымочить ее в воде (пол часа будет достаточно).

Как сообщали ранее картофельное пюре — один из самых популярных гарниров, который готовят практически во всех семьях. Но как оказалось, это блюдо не стоит употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему здоровью.

Нутрициолог из Британии Мариса Мур отметила, что картофель — полезный овощ, в составе которого есть витамины группы В, калий, фосфор, магний и другие ценные микроэлементы. Но рацион должен быть разнообразным, поэтому не стоит зацикливаться на одних блюдах с картофелем.



 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vashvkus.ru/ingredients/kakrtofiel-molodoi
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ