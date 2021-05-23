Медики рассказали, кому не желательно есть молодой картофель

В магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности.

Картофель (фото из открытых источников)

Картофель богат на отдельные микроэлементы, особенно витамин С: съеденная с кожурой одна средняя клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг). Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, а еще содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин, пишет vashvkus.

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также маленьким детям, беременным и кормящим грудью. Врачи говорят, что вред от избытка нитратов в молодом плоде перевесит все его преимущества. В картофеле больше всего нитратов содержится в кожуре. Но поскольку и полезные вещества этих корнеплодов сосредоточены близко к ней, то соскребать ее надо как можно бережнее. Сократить количество вредных веществ в клубнях молодого картофеля примерно на 20-25% можно, если перед этим вымочить ее в воде (пол часа будет достаточно).

Как сообщали ранее картофельное пюре — один из самых популярных гарниров, который готовят практически во всех семьях. Но как оказалось, это блюдо не стоит употреблять слишком часто, чтобы не навредить своему здоровью.

Нутрициолог из Британии Мариса Мур отметила , что картофель — полезный овощ, в составе которого есть витамины группы В, калий, фосфор, магний и другие ценные микроэлементы. Но рацион должен быть разнообразным, поэтому не стоит зацикливаться на одних блюдах с картофелем.







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