Чем можно заменить картофель: три продукта

Блюда из картофеля — одни из самых популярных на нашем столе, но если вдруг его дома не оказалось, не спешите расстраиваться. Эксперты назвали три продукта, которыми вполне можно заменить этот овощ.

Чем можно заменить картофель / Фото: depositphotos

Батат

Его еще называют "сладкий картофель", но в составе батата не так много крахмала, поэтому он усваивается организмом намного легче. В этом овоще содержится много витаминов и микроэлементов, которые улучшают пищеварение и помогают вывести из организма токсины. Вкуснее всего батат получается в духовке, но можно сделать и пюре или протушить овощ на сковородке небольшими кубиками.

Тыква

Это также универсальный овощ, из которого можно приготовить и салат, и суп, и гарнир, и даже десерт. В составе тыквы есть кальций, магний, железо, калий и другие вещества, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови, а также выводят токсины и излишки "вредного" холестерина.

Морковь

Еще один вкусный, полезный и доступный овощ, которым можно в блюде заменить картофель. Морковь богата бета-каротином, витаминами, антиоксидантами, которые поддерживают организм в тонусе и защищают от развития многих заболеваний. Морковь можно использовать для салата, супа или просто в качестве здорового перекуса.

Напомним, что картофель — один из самых популярных овощей на нашем столе, потому что он вкусный, сытный и бюджетный. Но как правильно готовить этот продукт, чтобы он был максимально полезным для здоровья?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди в надежде сбросить лишние килограммы садятся на диету и исключают из рациона некоторые продукты, например картофель. Но правильно ли это? Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram дала подробный ответ.





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