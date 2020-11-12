Как правильно есть картофель, чтобы не поправиться

Многие люди в надежде сбросить лишние килограммы садятся на диету и исключают из рациона некоторые продукты, например, картофель. Но правильно ли это? Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram дала подробный ответ.

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Врач рассказала, что из картофеля можно приготовить массу вкусных и полезных блюд, даже если вы придерживаетесь диеты. Дело в том, что калорийность продукта в приготовленном виде составляет всего 100 ккал, а это в 2-3 раза ниже, чем популярных диетических батончиков. Да, у картофеля высокий гликемический индекс и это говорит о том, что у него быстрая скорость усвоения.

Елена Кален отметила, что трапезу лучше начинать именно с картофеля, потому что он быстрее утоляет голод. Впоследствии вы съедите за столом гораздо меньше, чем могли бы. Но в то же время важно соблюдать порцию (примерно 300 г) и правильно сочетать продукты. Например, если картофель употреблять вместе с мясом или бобовыми, то это может привести к вздутию и тяжести в желудке, потому что скорость переваривания этих продуктов слишком разная. Лучше употребляйте картофель с овощами и не более 2 раз в неделю.

Диетолог подчеркнула, что полезнее всего готовить картофель в мундире — запекать или варить. Если придерживаться всех этих факторов, то картофель можно включать в рацион людям, которые борются с лишним весом.

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