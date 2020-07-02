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Сколько картофеля фри можно съесть без вреда для здоровья

Картофель фри можно есть только в определенном количестве

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Сколько картофеля фри можно съесть без вреда для здоровья

depositphotos.com

Одним из самых популярных блюд фаст-фуда является картофель фри. Порой очень сложно устоять перед аппетитной и хрустящей "соломкой", несмотря на то, что этот продукт весьма калориен и вреден для организма. Однако, профессор из Гарвардского университета Эрик Римм выяснил, что безопасная доза картофеля фри все же существует. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученый провел эксперимент и проанализировал, как этот вид картофеля влияет на организм. Он выяснил, что в минимальной порции картофеля около 40-45 ломтиков, но их регулярное употребление приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также ожирению, гипертонии и сахарному диабету.

Для того, чтобы не навредить здоровью и фигуре, эксперт рекомендует съедать за один раз не более 6 "соломинок", без различных добавок и соусов.

Кроме того, профессор считает, что покупать картофель фри не стоит чаще, чем один раз в неделю. Пренебрежение этим советом может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно, если помимо картофеля фри употреблять и другую калорийную пищу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с организмом после употребления фаст-фуда.


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