logo
Русский Українська

BTC/USD

33693.19

ETH/USD

2229.68

LTC/USD

137.19

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Как полезнее всего готовить картофель: ответ диетолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Как полезнее всего готовить картофель: ответ диетолога

Врач-диетолог Мила Ярзабковски рассказала, как правильно готовить картофель, чтобы он был максимально полезным

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Картофель — один из самых популярных овощей на нашем столе, потому что он вкусный, сытный и бюджетный. Но как правильно готовить єтот продукт, чтобы он был максимально полезным для здоровья? 

Как полезнее всего готовить картофель: ответ диетолога

Как готовить картофель / Фото: depositphotos

Известно, что в составе картофеля есть множество микроэлементов, в частности, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и другие, которые важны организму для нормального функционирования. Врач-диетолог Мила Ярзабковски отметила, что самый полезный способ приготовления картофеля — запекание в духовке. Так овощ теряет минимум своих питательных веществ и витаминов. 

Следующий по пользе способ приготовить картофель – приготовление на пару, при котором потеря микроэлементов меньше, чем при варке. Если же вы надумали варить овощ, тогда делайте это с кожурой, потому что в ней сосредоточена большая часть питательных веществ. Жарка на масле — самый вредный способ приготовления картофеля, поскольку температура кипения масла достигает 180 градусов, а при таких условиях в масле начинают образовываться канцерогены. 

Напомним, что жаренный картофель является одним из самых популярных гарниров, потому что вкусный, сытный и ароматный. Но есть ряд продуктов, которые нельзя сочетать с этим блюдом, потому что могут возникнуть проблемы с пищеварением. Узнайте, какой овощ "не дружит" с жаренным картофелем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование, результаты которого подтвердили, что картофельное пюре повышает выносливость организма, а значит помогает спортсменам более длительно и эффективно выполнять физические нагрузки. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://u-news.com.ua/112334-vrach-nazval-samyj-poleznyj-sposob-prigotovlenija-kartofelja.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ