Как полезнее всего готовить картофель: ответ диетолога

Картофель — один из самых популярных овощей на нашем столе, потому что он вкусный, сытный и бюджетный. Но как правильно готовить єтот продукт, чтобы он был максимально полезным для здоровья?

Как готовить картофель / Фото: depositphotos

Известно, что в составе картофеля есть множество микроэлементов, в частности, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и другие, которые важны организму для нормального функционирования. Врач-диетолог Мила Ярзабковски отметила, что самый полезный способ приготовления картофеля — запекание в духовке. Так овощ теряет минимум своих питательных веществ и витаминов.

Следующий по пользе способ приготовить картофель – приготовление на пару, при котором потеря микроэлементов меньше, чем при варке. Если же вы надумали варить овощ, тогда делайте это с кожурой, потому что в ней сосредоточена большая часть питательных веществ. Жарка на масле — самый вредный способ приготовления картофеля, поскольку температура кипения масла достигает 180 градусов, а при таких условиях в масле начинают образовываться канцерогены.

Напомним, что жаренный картофель является одним из самых популярных гарниров, потому что вкусный, сытный и ароматный. Но есть ряд продуктов, которые нельзя сочетать с этим блюдом, потому что могут возникнуть проблемы с пищеварением. Узнайте, какой овощ "не дружит" с жаренным картофелем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование, результаты которого подтвердили, что картофельное пюре повышает выносливость организма, а значит помогает спортсменам более длительно и эффективно выполнять физические нагрузки.

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