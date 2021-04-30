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Врач перечислила идеальные продукты для желчного пузыря

Диетолог Анна Гоголева рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион для улучшения работы желчного пузыря

30 апреля 2021, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Залог хорошего пищеварения — это слаженная работа желчного пузыря и нормальная кислотность желудочного сока. Если кислотность понижена или повышена, а отток желчи нарушен — обязательно возникнут проблемы с ЖКТ. 

Врач перечислила идеальные продукты для желчного пузыря

Какие продукты любит желчный пузырь (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram диетолог Анна Гоголева рассказала, что отток желчи необходим для всасывания и усвоения витаминов А, D, E, K, он улучшает пищеварение и стимулирует моторику кишечника, а также нейтрализует бактерии и вирусы в желудочно-кишечном тракте. Какие же продукты помогают его улучшить?

По словам специалиста, необходимо включить в рацион черную редьку, которая считается самым щелочным продуктом в мире. Она продлевает молодость, красоту, улучшает работу ЖКТ и способна растворить даже камни в желчном пузыре. Также особое внимание стоит уделить свекле, в ее составе есть холин (витамин В4), который защищает желчный пузырь от образования камней, кальцинатов, фосфатов и уратов. Еще свёкла улучшает отток желчи благодаря своему расслабляющему действию на желчные протоки. 

Помочь желчному пузырю также может расторопша, в которой много антиоксидантов, очищающие печень и желчный от грибков и бактерий. Не менее полезным является и артишок, регулярное употребление которого защищает печень от разрушения, а также снижает уровень "вредного" холестерина. Также стоит добавить в рацион семена укропа, черного тмина и пажитник.

Напомним, что ученые из Наньчанского университета доказали, что мускатный орех положительно влияет на печень и может защитить ее от повреждений.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие целебные травы позаботятся о поджелудочной железе.


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