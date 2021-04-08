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Главная Новости Здоровье народная медицина Какие целебные травы позаботятся о поджелудочной железе
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Какие целебные травы позаботятся о поджелудочной железе

Эксперты назвали целебные травы, которые помогут наладить работу поджелудочной железы

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Несмотря на то, что поджелудочная железа небольшая, она играет ключевую роль в пищеварительном и эндокринном процессах. Если хотите наладить ее работу, можете использовать народные средства, в частности лечебные травы.

Какие целебные травы позаботятся о поджелудочной железе

Целебные травы для здоровья поджелудочной железы (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что при неправильном питании поджелудочная железа может воспалиться, а это приводит к общей слабости, боли в верхней части живота, тошноте, снижении аппетита и другим симптомам. Лучше всего при такой проблеме обратиться к специалисту и пройти обследование. Но облегчить симптомы воспаления и в целом наладить работу органа помогут следующие травы:

Настой из подорожника и лакрицы

Купите смесь корня лакрицы и смешайте с ложкой подорожника (1:1), залейте горячей водой и дайте настояться. Этот напиток поможет очистить поджелудочную железу, а также предотвратить воспалительные процессы. В составе корня лакрицы есть молекула, контролирующая выработку глюкозы, а потому она благоприятно отразиться на работе поджелудочной железы.

Настой из розмарина и шалфея

Приятное и полезное средство, которое можно употреблять после ужина. Настой из шалфея и розмарина помогает очистить поджелудочную железу, способствует мышечной релаксации, общему расслаблению и улучшению качества сна. Возьмите 1 веточку розмарина и 5 листьев шалфея, доведите их до кипения и дайте настояться 5 минут. Принимайте 1 раз в день.

Расторопша

В составе расторопши есть силимарин — действенный флавоноид, который идеально подходит для лечения и восстановления печени и поджелудочной железы. Для приготовления напитка смешайте 1 ложку семян расторопши и 1 стакан кипятка. Дайте ему настояться и выпейте после еды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой напиток может "разрушить" поджелудочнуюжелезу.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3831563-tselebnyie-travyi-kotoryie-pozabotyatsya-o-podzheludochnoy.html
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