Какие целебные травы позаботятся о поджелудочной железе

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Светлана Шкурупий
Целебные травы для здоровья поджелудочной железы (фото из открытых источников)
Специалисты
отмечают, что при неправильном питании поджелудочная железа может воспалиться,
а это приводит к общей слабости, боли в верхней части живота, тошноте, снижении
аппетита и другим симптомам. Лучше всего при такой проблеме обратиться к
специалисту и пройти обследование. Но облегчить симптомы воспаления и в целом
наладить работу органа помогут следующие травы:
Настой из подорожника
и лакрицы
Купите
смесь корня лакрицы и смешайте с ложкой подорожника (1:1), залейте горячей
водой и дайте настояться. Этот напиток поможет очистить поджелудочную железу, а
также предотвратить воспалительные процессы. В составе корня лакрицы есть
молекула, контролирующая выработку глюкозы, а потому она благоприятно
отразиться на работе поджелудочной железы.
Настой из розмарина и
шалфея
Приятное
и полезное средство, которое можно употреблять после ужина. Настой из шалфея и
розмарина помогает очистить поджелудочную железу, способствует мышечной
релаксации, общему расслаблению и улучшению качества сна. Возьмите 1 веточку
розмарина и 5 листьев шалфея, доведите их до кипения и дайте настояться 5
минут. Принимайте 1 раз в день.
Расторопша
В
составе расторопши есть силимарин — действенный флавоноид, который идеально
подходит для лечения и восстановления печени и поджелудочной железы. Для
приготовления напитка смешайте 1 ложку семян расторопши и 1 стакан кипятка.
Дайте ему настояться и выпейте после еды.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какой напиток может "разрушить" поджелудочнуюжелезу.
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