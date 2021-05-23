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Врач опроверг пользу четырех популярных продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какими продуктами не стоит увлекаться, потому что они не так полезны, как все считают

сегодня, 23:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые продукты, которые относят в разряд "полезных", на самом деле способны навредить здоровью, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

Врач опроверг пользу четырех популярных продуктов

Врач опроверг пользу популярных продуктов / фото: publicdomainpictures.

Врач Александр Мясников рассказал, что люди, например, сильно переоценивают пользу гематогена, который можно купить в каждой аптечке. Специалист считает, что на сегодняшний день в таких батончиках нет ничего, кроме сахара и жира, хотя в них должно содержаться железо, стимулирующее кровообращение. 

Также врач развеял миф о пользе апельсинового сока. Несмотря на то, что в его составе есть кальций и витамин С, в нем еще много сахара, поэтому его рекомендуется ограничить в рационе пациентам с заболеваниями эндокринной системы – сахарным диабетом и ожирением. 

Мясников предостерег и о творожных десертах, в которых также добавляют очень много сахара, молочного жира и искусственных добавок, способных навредить организму.  Помимо этого, врач поставил под сомнение пользу манной каши. По его словам, в ее составе много крахмала из-за которого у человека резко повышается уровень сахара в крови. Вместо манной он рекомендует добавить в рацион гречневую или овсяную каши. 

Напомним, специалист в рыбной отрасли Роман Солошенко развеял миф об опасности рыбных консервов. Он рассказал, что при производстве продукта используется термическая обработка, которая способна уничтожить бактерии в продукте, вследствие чего возможность отравления исключается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что понятие "здоровое питание" довольно широкое и неоднозначное. К сожалению, существует масса мифов о том, что нужно пить и есть для хорошего самочувствия, здоровья, красоты. Однако не всем советам нужно верить.


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Источник: https://ria.ru/20210521/produkty-1733290502.html
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