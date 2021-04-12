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Елизавета Черных
При производстве рыбных консервов используется термическая обработка, которая способна уничтожить бактерии в продукте, вследствие чего возможность отравления исключается. Более того, готовый товар проходит экспертизу, которая проверяет, сможет ли он навредить здоровью потребителя. Об этом сказал специалист в рыбной отрасли Роман Солошенко в эфире телеканала "Украина 24", оценивая риск отравления рыбными консервами.
Эксперт развеял мифы об опасности популярного продукта - фото из открытых источников
По словам эксперта, существует множество заблуждений касательно производства рыбных консервов. Промышленное производство, к которому относятся рыбные консервы, имеет полностью замкнутый цикл, что подразумевает минимум пять, а то и шесть этапов контрольных точек производства.
Специалист отметил, что жалобы на отравление рыбными консервами среди потребителей являются необоснованными.
Он также отметил, что отдельные процессы производства консервов позволяют полностью исключить риск попадания во внутрь бактерий ботулизма.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о пельменях-фальсификатах. По словам доктора технических наук, профессора Ларисы Баль-Прилипко, нередкими являются случаи, когда производители пельменей изготавливают продукт с добавлением растительного белка, тем самым снижая себестоимость товара.
По словам эксперта, наиболее важным и дорогим в пельменях является сырье. Бывает, что нечестные производители пытаются его удешевить, используя различные примеси. Но специалист считает, что такие манипуляции — фальсификация.
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