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Эксперт развеял мифы об опасности популярного продукта

Жалобы на отравление рыбными консервами среди потребителей являются необоснованными

сегодня, 14:09
Автор:

Елизавета Черных

При производстве рыбных консервов используется термическая обработка, которая способна уничтожить бактерии в продукте, вследствие чего возможность отравления исключается. Более того, готовый товар проходит экспертизу, которая проверяет, сможет ли он навредить здоровью потребителя. Об этом сказал специалист в рыбной отрасли Роман Солошенко в эфире телеканала "Украина 24", оценивая риск отравления рыбными консервами. 

Эксперт развеял мифы об опасности популярного продукта

Эксперт развеял мифы об опасности популярного продукта - фото из открытых источников

По словам эксперта, существует множество заблуждений касательно производства рыбных консервов. Промышленное производство, к которому относятся рыбные консервы, имеет полностью замкнутый цикл, что подразумевает минимум пять, а то и шесть этапов контрольных точек производства.

Специалист отметил, что жалобы на отравление рыбными консервами среди потребителей являются необоснованными. 

"Во-первых, консервы производятся при температуре 120 градусов — это контрольная точка безопасности. При такой температуре они варятся от 50 до 90 минут. За этот период все вредные бактерии полностью исчезают", — говорит Солошенко. 

Он также отметил, что отдельные процессы производства консервов позволяют полностью исключить риск попадания во внутрь бактерий ботулизма. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало о пельменях-фальсификатах. По словам доктора технических наук, профессора Ларисы Баль-Прилипко, нередкими являются случаи, когда производители пельменей изготавливают продукт с добавлением растительного белка, тем самым снижая себестоимость товара.

По словам эксперта, наиболее важным и дорогим в пельменях является сырье. Бывает, что нечестные производители пытаются его удешевить, используя различные примеси. Но специалист считает, что такие манипуляции — фальсификация.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9203-ekspert-razveyal-mify-ob-opasnosti-populyarnogo-produkta-est-mnogo-zabluzhdeniy
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