Не верьте: пять популярных мифов о правильном питании

Понятие "здоровое питание" довольно широкое и неоднозначное. К сожалению, существует масса мифов о том, что нужно пить и есть для хорошего самочувствия, здоровья, красоты. Однако не всем советам нужно верить.

Мифы о правильном питании / фото: wall.alphacoders

Вот какие ошибки чаще всего допускают люди, которые хотят избавиться от лишних килограмм:

Миф № 1: Все салаты полезны

Если речь идет только об овощных салатах, тогда нет никаких вопросов. Но, например, в салате "Цезарь", который выглядит весьма полезно, могут быть скрытые калории (сыр, соус и сухарики). "Оливье" и "Мимоза" не отстают в этом списке, один майонез чего стоит. Так что будьте более внимательны при выборе салатов.

Миф № 2: Я не ем фастфуд, только полезные снэки

Эксперты говорят, что различные фитнес-батончики не так полезны, как могут показаться на первый взгляд, а именно они достаточно калорийны. В их составе содержится много сахара, орехов, семечек и других добавок.

Миф № 3: Натуральные ароматизаторы лучше сахара

Мед или сироп агавы для организма мало чем отличается от добавленного сахара! Поэтому по возможности лучше заменяйте сахар фруктами.

Миф № 4: Напитки не калорийны

Помните, что в одном бокале пива или сладкого вина содержится до 300 ккал. Так что, если вы стремитесь похудеть, откажитесь от алкогольных напитков полностью.

Миф № 5: Полезных продуктов можно есть много

Нет, количество продуктов также играет важную роль. Если желудок постоянно полон, метаболические процессы замедляются. Поэтому переедать нельзя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бюджетные продукты подойдут для правильного питания.

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