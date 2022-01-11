Врач назвала самые вредные продукты для завтрака

Завтрак — неотъемлемая часть рациона каждого человека, которые наполняет его энергией. От первого приема пищи зависит и наше самочувствие. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско назвала самые вредные продукты, которые не следует употреблять на завтрак, пишет "Главред".

Врач назвала самые опасные продукты для завтрака - фото из открытых источников

По словам медика, не стоит начинать свой день со сладостей: тортов, пирожных, конфет. В таких продуктах содержится большое количество углеводов, способных быстро всасываться и вызвать всплеск глюкозы. В таком случае человек может быстрее испытать чувство голода или головную боль.

Диетолог отметила и напитки, которые нежелательно употреблять натощак. К таким относятся крепкий чай и кофе. Многие полагают, что они способны зарядить человека энергией, но на самом деле они раздражают слизистую ЖКТ.

На завтрак также стоит отказаться от жирного мяса, копченостей и маринованных продуктов, поскольку такая пища тяжелая для переваривания. Врач отметила, что после таких блюд работоспособность человека снижается и появляется сонливость.

"Во все приемы пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка", — отметила специалист.

Напомним, что ранее тренер Марина Боржемская рассказала, какие продукты не стоит употреблять натощак. Они могут спровоцировать проблемы с пищеводом и кишечником и ухудшить общее состояние здоровья человека.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперты в области питания рассказали, какое блюдо, употребляемое на завтрак, может ускорить процесс старения.





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