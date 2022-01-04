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Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Съеденный натощак банан может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе

сегодня, 10:10
Автор:

Елизавета Черных
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Подавляющее большинство специалистов отмечают, что человек должен обязательно завтракать, поскольку первый прием пищи заряжает энергией на некоторое время. Однако, по словам тренера Марины Боржемской, некоторые продукты не нужно употреблять натощак, передает OBOZREVATEL.

Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Названы продукты, которые нельзя есть натощак - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что некоторые продукты, употребленные натощак, могут вызвать проблемы со здоровьем и ухудшить состояние пищевода и кишечника. 

Так, Боржемская рекомендует отказаться на завтрак от цитрусовых. Грейпфруты или апельсины раздражают пустой пищевод, поэтому такие фрукты или стакан сока на завтрак — идея не из лучших. При этом, цитрусовые — хороший источник витамина С, который станет дополнением к обеду или ужину. 

Съеденный натощак банан может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе. Из-за высокого содержания магния и калия фрукт увеличивает нагрузку на сердце. 

Груши, по словам Боржемской, также могут раздражать пустой желудок, поскольку имеют грубую клетчатку. Полезнее употребить плоды в пищу через два-три часа после основного приема блюд. 

По утром лучше всего пить обыкновенную воду комнатной температуры, а не газированную или холодную. Такая вода может сузить сосуды желудка и негативно повлиять на местное кровообращение. 

Специи и острые блюда тоже не нужно есть натощак. И хотя многие добавляют специи, например, в омлет, лучше воздержаться от этого. К примеру, перец совместно с белком становится причиной дискомфорта в желудке. 

Также Боржемская не рекомендует пить с самого утра кофе. 

Специалист подытожила, что всем перечисленным напиткам и продуктам лучше всего отдаться предпочтение после основного приема пищи. 

Ранее "Комментарии" писали, что диетологи предупредили об опасности популярных соусов


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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/kakie-produktyi-nelzya-est-natoschak-marina-borzhevskaya-nazvala-6-osnovnyih.htm?_ga=2.238106757.405199914.1641219818-227395441.1620644266&_gl=1*2fwj8l*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MTI4MDQ0Ny41MjcuM
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