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Врач назвал возраст, после которого нельзя худеть

Диеты имеют возрастной предел

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Лишний вес может усугубить развитие некоторых заболеваний, но нужно понимать, что изнурять свой организм диетами можно лишь до определенного возраста. Таким мнением поделился врач-геронтолог Юрий Конев.

Врач назвал возраст, после которого нельзя худеть

в каком возрасте опасно худеть (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что с возрастом метаболизм человека замедляется, а вес увеличивается из-за накопления жировых запасов и происходят другие изменения в организме, которые могут плохо повлиять на процесс похудения и в целом навредить здоровью. Поэтому врач считает, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека.

Конечно же, нужно смотреть на индивидуальные особенности организма человека, но если брать средний возраст, то старайтесь похудеть до 60 лет, чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным желудком, в противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно.

Отметим, что для похудения необязательно изнурять свой организм жесткими диетами, отказавшись от многих продуктов. Достаточно будет правильно сформировать свой рацион, исключить из него сладкое, добавить больше овощей, фруктов, рыбы. Плюс не стоит забывать о физической активности, которая поможет вам быстрее приблизиться к результату.

Напомним, что эксперты рассказали, сколько нужно делать шагов в день, чтобы избавиться от жира в области живота. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийский врач-диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, почему бывает сложно сбросить лишний вес.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210320/dieta-1601988682.html
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