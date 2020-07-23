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Диетолог назвала главные ошибки, мешающие похудению

Эти ошибки сводят на нет все старания желающих похудеть

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Диетолог назвала главные ошибки, мешающие похудению

Пожалуй, каждый мечтает о красивой и стройной фигуре. Но достичь желаемого результата бывает очень нелегко. Многие люди совершают массу ошибок при похудении, которые сводят к нулю все старания. Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, почему бывает сложно сбросить лишний вес. Об этом сообщает издание Wfc.

Специалист утверждает, что одной из самых главных ошибок при похудении является поздний сытный ужин. Многие люди забывают о том, что тяжелая пища после 19.00 может привести к расстройствам желудка и прочему дискомфорту. Помимо этого, вечерние перекусы могут стать причиной гормональных изменений, которые влияют на вес. Чтобы не допустить подобных проблем, вечером желательно есть легкие блюда (овощи, рыбу).

Также врач считает, что вечером стоит ограничить в рационе потребление шоколада, печенья и мороженого, потому что у них высокий уровень содержания жиров. Эти продукты могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему. 

Сьюзи Баррелл отмечает, что принятие спиртных напитков после 19.00 - еще одна распространенная ошибка. Пища + алкоголь = увеличению процента калорий, содержащихся в продуктах. Если вы хотите побаловать себя бокалов вина после работы или другим напитком, тогда ужинайте раньше обычного.

Повлиять на процесс похудения также способен кофеин. Он приводит к нарушению сна, учащенному сердцебиению и повышенному беспокойству, поэтому его рекомендуется исключить из рациона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пить для похудения и очищения организма.


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