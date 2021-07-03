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Варёная кукуруза: польза и вред для организма

Как кукуруза влияет на организм

сегодня, 18:50
Автор:

Денис Подставной

Вареная кукуруза в летний период является любимым лакомством многих людей. Этот низкокалорийный продукт способен обогатить организм немалым количеством полезных веществ. Однако, у кукурузы, как и у любого другого продукта, есть обратная сторона. Журналисты "Комментариев" расскажут, в чем заключается польза и вред кукурузы для организма человека?

Варёная кукуруза: польза и вред для организма

Польза и вред кукурузы. Фото из открытых источников

Польза кукурузы

Несравненная польза вареной кукурузы в том, что при нагревании не происходит разрушение оболочки, то есть она полностью сохраняет свои полезные качества. Входящие в состав кукурузы ценные аминокислоты, такие как лизин и триптофан, нормализуют мышечный тонус и работу кишечника. 

Этот овощ содержит в себе витамины группы А,С,Е, магний, никотиновую кислоту, кальций, калий, фосфор и многие другие полезные элементы. 

Вареная кукуруза является полезным продуктом для людей, страдающих диабетом, поскольку она нормализует уровень сахара в крови, для людей с аллергией, анемией, ожирением, анорексией, а также сердечными заболеваниями.

Вред кукурузы

Отрицательное воздействие кукурузы ощущается людьми, имеющими склонность к тромбозам и чрезмерному свертыванию крови. Также есть побочное действие вареной кукурузы — употребление ее в больших количествах может вызвать головные боли и расстройства желудка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему куриный суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте

Также сайт информировал о том, какие продукты способны нейтрализовать вред кофе и сигарет. Советы экспертов по этому поводу вы сможете прочитать в нашем материале


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Источник: https://www.medigoo.com/uncategorized/maize-benefits-side-effects-calories-and-more/
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