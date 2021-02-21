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В нем есть все: врач определил самый полезный продукт

Этот продукт должен периодически появляться в рационе

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите, чтобы ваш организм правильно функционировал, обогащайте его витаминами и ценными веществами, которые содержат многие продукты питания. Одним из них являются орехи. Врач Александр Мясников считает, что они — самые полезные.

В нем есть все: врач определил самый полезный продукт

чем полезны орехи / фото: SHUTTERSTOCK

Известно, что все виды орехов богаты на витамины, микроэлементы и антиоксидантные вещества, которые поддерживают организм и защищают его от серьезных заболеваний. Этот продукт должен периодически появляться в рационе, но важно соблюдать дозировку, потому что злоупотребление орехами может привести к проблемам с печенью и пищеварением. Эксперты говорят, что дневная норма орехов составляет 30-60 грамм. 

По словам Александра Мясникова, в орехах есть все, поэтому они во всех отношениях — самый полезный продукт. 

Врач подчеркнул, что кедровые орехи, например, содержат в своем составе много цинка — важнейшего элемента, который нужен организму для производства белков и ДНК, для укрепления иммунной системы, улучшения пищеварения и регулировки выработки гормонов.

Употребление этого продукта положительно влияет на многие процессы в организме, в частности восполняет его потребность в селене и хроме. 

Напомним, эксперты заявили, что необходимо почаще употреблять миндаль, потому что он защищает от 10 недугов. О его удивительных свойствах читайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кешью — вкусный и полезный орех, но употреблять его в сыром виде категорически нельзя. Оказывается, что он содержит урушиол — токсическое вещество, которое опасно для здоровья человека. Но боятся не стоит, потому что на экспорт кешью отправляют уже обработанными.


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Источник: https://live24.ru/zdorove/46051-doktor-mjasnikov-nazval-samyj-poleznyj-produkt-v-kotorom-est-vse.html
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