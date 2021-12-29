В каких продуктах содержится больше всего антиоксидантов

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Светлана Шкурупий
Организм
нужно обогащать антиоксидантными веществами, потому что они замедляют старение
и нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных
заболеваний. Но в каких продуктах содержатся эти антиоксиданты?
В каких продуктах много антиоксидантов (фото из открытых источников)
Американские
специалисты рекомендуют добавить в рацион артишоки и бобовые — именно эти
продукты были названы обладателями мощнейшего антиоксидантного потенциала.
Также в ходе исследования были подтверждены антиоксидантные преимущества ягод
(особенно клюквы и черники), орехов пекан и корицы, способных снижать риск
рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.
Что
касается специй, то хотя они обычно употребляются в небольших количествах,
некоторые варианты содержат достаточно много антиоксидантов. В первую очередь это касается корицы, гвоздики и орегано.
По
мнению ученых, эти данные будут полезны людям, которые не просто стремятся
правильно питаться, но хотят включить в рацион больше защитных соединений.
Впрочем, важно понимать, что наполненность антиоксидантами необязательно
коррелирует с тем, как эффективно вещества усваиваются организмом. И это как
раз то, что следует проверить в последующих исследованиях.
Напомним,
что антиоксиданты —
биологически активные вещества, которые нужны организму, потому что выполняют в
нем множество важных функций: укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения,
защищают клетки от вредного воздействия, улучшают состояние кожи и волос и так
далее. На какие же антиоксиданты нужно обратить внимание, особенно женщинам?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты
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