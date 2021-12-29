В каких продуктах содержится больше всего антиоксидантов

Организм нужно обогащать антиоксидантными веществами, потому что они замедляют старение и нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных заболеваний. Но в каких продуктах содержатся эти антиоксиданты?

В каких продуктах много антиоксидантов (фото из открытых источников)

Американские специалисты рекомендуют добавить в рацион артишоки и бобовые — именно эти продукты были названы обладателями мощнейшего антиоксидантного потенциала. Также в ходе исследования были подтверждены антиоксидантные преимущества ягод (особенно клюквы и черники), орехов пекан и корицы, способных снижать риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Что касается специй, то хотя они обычно употребляются в небольших количествах, некоторые варианты содержат достаточно много антиоксидантов. В первую очередь это касается корицы, гвоздики и орегано.

По мнению ученых, эти данные будут полезны людям, которые не просто стремятся правильно питаться, но хотят включить в рацион больше защитных соединений. Впрочем, важно понимать, что наполненность антиоксидантами необязательно коррелирует с тем, как эффективно вещества усваиваются организмом. И это как раз то, что следует проверить в последующих исследованиях.

Напомним, что антиоксиданты — биологически активные вещества, которые нужны организму, потому что выполняют в нем множество важных функций: укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения, защищают клетки от вредного воздействия, улучшают состояние кожи и волос и так далее. На какие же антиоксиданты нужно обратить внимание, особенно женщинам?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты могут провоцировать онкологические заболевания.

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