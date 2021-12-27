logo

BTC/USD

51630.06

ETH/USD

4100.57

LTC/USD

159.34

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Ученые назвали продукты, которые могут провоцировать онкологические заболевания
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали продукты, которые могут провоцировать онкологические заболевания

Эксперты призывают избегать продуктов, которые имеют более высокую степень обработки

сегодня, 17:40
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Мировая статистика онкологических заболеваний — крайне неутешительна. Ежегодно рак становится причиной смерти миллионов человек. Так, ученые назвали продукты, которые могут провоцировать рост раковых клеток в организме, передает РБК-Украина со ссылкой на  британское издание Express. 

Ученые назвали продукты, которые могут провоцировать онкологические заболевания

Ученые назвали продукты, которые провоцируют онкологические заболевания - фото из открытых источников

Одним из продуктов, вызывающих рак, является белая переработанная мука. Этот ингредиент входит в состав выпечки, хлеба, а также других популярных продуктов питания. 

Специалисты отмечают, что муку отбеливают при помощи газообразного хлора, который в свою очередь является химическим веществом. Также, по данным ученых, такая продукция может повышать уровень сахара и инсулина в крови, что также может способствовать росту риска онкологических заболеваний. 

Эксперты Американского института исследований рака (AICR) призвали избегать продуктов, которые имеют более высокую степень обработки, поскольку они, как правило, подвергаются промышленной переработки и не содержат достаточного количества питательных элементов. 

Напомним, что на развитие опухолевого процесса в организме могут влиять различные факторы, от неправильного питания до генетической наследственности. Американские исследователи назвали простые привычки, которые также могут спровоцировать заболевание.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что молоко может повысить риск развития рака. Так, у женщин, которые часто употребляют этот напиток риск онкологический заболеваний возрастает на 80%. Речь идет о его ежедневном употреблении, отмечают в исследовании ученые. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/uchenye-nazvali-populyarnye-produkty-kotorye-1640555964.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!