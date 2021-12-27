Ученые назвали продукты, которые могут провоцировать онкологические заболевания

Мировая статистика онкологических заболеваний — крайне неутешительна. Ежегодно рак становится причиной смерти миллионов человек. Так, ученые назвали продукты, которые могут провоцировать рост раковых клеток в организме, передает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Express.

Ученые назвали продукты, которые провоцируют онкологические заболевания - фото из открытых источников

Одним из продуктов, вызывающих рак, является белая переработанная мука. Этот ингредиент входит в состав выпечки, хлеба, а также других популярных продуктов питания.

Специалисты отмечают, что муку отбеливают при помощи газообразного хлора, который в свою очередь является химическим веществом. Также, по данным ученых, такая продукция может повышать уровень сахара и инсулина в крови, что также может способствовать росту риска онкологических заболеваний.

Эксперты Американского института исследований рака (AICR) призвали избегать продуктов, которые имеют более высокую степень обработки, поскольку они, как правило, подвергаются промышленной переработки и не содержат достаточного количества питательных элементов.

Напомним, что на развитие опухолевого процесса в организме могут влиять различные факторы, от неправильного питания до генетической наследственности. Американские исследователи назвали простые привычки, которые также могут спровоцировать заболевание.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что молоко может повысить риск развития рака. Так, у женщин, которые часто употребляют этот напиток риск онкологический заболеваний возрастает на 80%. Речь идет о его ежедневном употреблении, отмечают в исследовании ученые.

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