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Какие антиоксиданты нужно принимать всем женщинам

Антиоксиданты выполняют роль естественного щита для организма

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Антиоксиданты — биологически активные вещества, которые нужны организму, потому что выполняют в нем множество важных функций: укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения, защищают клетки от вредного воздействия, улучшают состояние кожи и волос и так далее. На какие же антиоксиданты нужно обратить внимание, особенно женщинам?

Какие антиоксиданты нужно принимать всем женщинам

какие антиоксиданты нужно принимать (фото из открытых источников)

Куркумин

Это вещество благотворно влияет на состояние и функционирование внутренних органов и систем. Оно входит в состав корня куркумы, поэтому почаще добавляйте эту специю в рацион. Куркумин поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, предотвращает развитие серьезных заболеваний, ускоряет обмен веществ и помогает печени. Можно употреблять антиоксидант в БАДах (биологически активных добавках, — прим. авт.), где он, как правило, сразу идет в паре с пиперином.

Альфа-липоевая кислота

Еще один антиоксидант, который укрепляет защитные функции иммунитета и помогает нормализовать работу всех систем организма.  По спектру биохимического воздействия на организм она схожа с витаминами B. Альфа-липоевая кислота защищает клетки от повреждений, снижает уровень сахара и "плохого" холестерина в крови,  а также улучшает мозговую активность.

Астаксантин

Очень эффективное средство для укрепления иммунитета, польза которого превышает действие бета-каротина, витаминов Е и С. Этот антиоксидант рекомендуется принимать в виде БАДов. Астаксантин обладает защитными и противовоспалительными свойствами, а еще он защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и нервной дисфункции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему наша кожа нуждается в антиоксидантах.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/sekret-vechnoy-molodosti-kakie-antioksidanty-nuzhno-prinimat-vsem-zhenshchinam/
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