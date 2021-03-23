Какие антиоксиданты нужно принимать всем женщинам

Антиоксиданты — биологически активные вещества, которые нужны организму, потому что выполняют в нем множество важных функций: укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения, защищают клетки от вредного воздействия, улучшают состояние кожи и волос и так далее. На какие же антиоксиданты нужно обратить внимание, особенно женщинам?

какие антиоксиданты нужно принимать (фото из открытых источников)

Куркумин

Это вещество благотворно влияет на состояние и функционирование внутренних органов и систем. Оно входит в состав корня куркумы, поэтому почаще добавляйте эту специю в рацион. Куркумин поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем, предотвращает развитие серьезных заболеваний, ускоряет обмен веществ и помогает печени. Можно употреблять антиоксидант в БАДах (биологически активных добавках, — прим. авт.), где он, как правило, сразу идет в паре с пиперином.

Альфа-липоевая кислота

Еще один антиоксидант, который укрепляет защитные функции иммунитета и помогает нормализовать работу всех систем организма. По спектру биохимического воздействия на организм она схожа с витаминами B. Альфа-липоевая кислота защищает клетки от повреждений, снижает уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, а также улучшает мозговую активность.

Астаксантин

Очень эффективное средство для укрепления иммунитета, польза которого превышает действие бета-каротина, витаминов Е и С. Этот антиоксидант рекомендуется принимать в виде БАДов. Астаксантин обладает защитными и противовоспалительными свойствами, а еще он защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и нервной дисфункции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему наша кожа нуждается в антиоксидантах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!