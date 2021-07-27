В чем заключается польза морепродуктов для человека

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Мокрик Анастасия
Морепродукты являются замечательным источником белка. Порция из ста граммов способна обеспечить почти половину дневной нормы белка взрослого человека. Однако это еще далеко не все плюсы морепродуктов.
Польза морепродуктов - фото: из открытых источников
Данный вид продуктов содержит омега-3, что имеет положительный эффект для здоровья человека. Исследования показали, что они способны снизить риск аритмии (нарушений сердечного ритма). Также регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечных приступов и инсультов у человека.
Основные витамины и минералы, содержащиеся в морепродуктах, включают витамины группы В, группы Е, а также магний, цинк, большое количество железа, меди фосфора, магния, тиамина, рибофлавина, а также калия. Кроме того, жирная рыба богата витаминами A и D, а консервированная рыба с костями, к примеру тунец, сардина или же лосось - хорошие источники кальция, способствующего укреплению костей. Морская рыба вдобавок является диетическим источником йода.
Морепродукты также будут полезны для тех, кто имеет проблемы с сосудами. Если вас беспокоит боль и скованность суставов, начните добавлять в свой рацион морепродукты. Исследования показали, что это может уменьшить скованность суставов и облегчить симптомы артрита.
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