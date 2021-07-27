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В чем заключается польза морепродуктов для человека

Употребление морепродуктов поможет снизить развитие многих болезней

сегодня, 19:15
Автор:

Мокрик Анастасия

Морепродукты являются замечательным источником белка. Порция из ста граммов способна обеспечить почти половину дневной нормы белка взрослого человека. Однако это еще далеко не все плюсы морепродуктов.

В чем заключается польза морепродуктов для человека

Польза морепродуктов - фото: из открытых источников

Данный вид продуктов содержит омега-3, что имеет положительный эффект для здоровья человека. Исследования показали, что они способны снизить риск аритмии (нарушений сердечного ритма).  Также регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечных приступов и инсультов у человека. 

Основные витамины и минералы, содержащиеся в морепродуктах, включают витамины группы В, группы Е, а также магний, цинк, большое количество железа, меди фосфора, магния, тиамина, рибофлавина, а также калия.  Кроме того, жирная рыба богата витаминами A и D, а консервированная рыба с костями, к примеру тунец, сардина или же лосось - хорошие источники кальция, способствующего укреплению костей. Морская рыба вдобавок является диетическим источником йода.

Морепродукты также будут полезны для тех, кто имеет проблемы с сосудами. Если вас беспокоит боль и скованность суставов, начните добавлять в свой рацион морепродукты. Исследования показали, что это может уменьшить скованность суставов и облегчить симптомы артрита.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, чем для организма человека полезна и чем опасна черешня. Эксперты рассказали при каких болезнях нужно употреблять черешню, а кому следует отказаться от нее, чтобы не навредить. 

Также сайт сообщал о том, какую пользу для организма несет вареная кукуруза. Однако и у нее есть побочные действия. В нашем материале вы узнаете о пользе и вреде вареной кукурузы. 


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Источник: https://aquaculture.ca.uky.edu/sites/aquaculture.ca.uky.edu/files/srac_7300_nutritional_benefits_of_seafood.pdf
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