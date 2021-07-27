В чем заключается польза морепродуктов для человека

Морепродукты являются замечательным источником белка. Порция из ста граммов способна обеспечить почти половину дневной нормы белка взрослого человека. Однако это еще далеко не все плюсы морепродуктов.

Польза морепродуктов - фото: из открытых источников

Данный вид продуктов содержит омега-3, что имеет положительный эффект для здоровья человека. Исследования показали, что они способны снизить риск аритмии (нарушений сердечного ритма). Также регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечных приступов и инсультов у человека.

Основные витамины и минералы, содержащиеся в морепродуктах, включают витамины группы В, группы Е, а также магний, цинк, большое количество железа, меди фосфора, магния, тиамина, рибофлавина, а также калия. Кроме того, жирная рыба богата витаминами A и D, а консервированная рыба с костями, к примеру тунец, сардина или же лосось - хорошие источники кальция, способствующего укреплению костей. Морская рыба вдобавок является диетическим источником йода.

Морепродукты также будут полезны для тех, кто имеет проблемы с сосудами. Если вас беспокоит боль и скованность суставов, начните добавлять в свой рацион морепродукты. Исследования показали, что это может уменьшить скованность суставов и облегчить симптомы артрита.

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