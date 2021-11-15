Употребление какого чая поможет продлить жизнь

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Светлана Шкурупий
На здоровье человека большое влияние оказывается питание. И если вы хотите оставаться молодыми и бодрыми, тогда стоит обогащать рацион правильными продуктами и напитками. Исследователи рекомендуют обратить внимание на жасминовый чай.
Какой цветочный чай поможет продлить жизнь (фото из открытых источников)
Этот напиток содержит витамины А, Е, а также кальций, магний, натрий, калий, аминокислоты и антиоксиданты. Жасминовый чай отличается значительным содержанием полифенолов, играющих основную роль в уменьшении риска сердечных заболеваний. Эксперимент на лабораторных грызунах показал, что полифенолы не позволяют ЛПНП ("плохому" холестерину) окисляться.
Также чай с жасмином может продлить жизнь человека, помогая снизить вес тела. Обзор нескольких исследований показал, что он может ускорить метаболизм человека на 4-5%, а сожжение жира увеличить на 10-16%. Это связано с содержанием кофеина и полифенолов.
Установлено также, что жасминовый чай уменьшает риск заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. Он содержит большое количество полифенола EGCG, который ингибирует воспаление и нейтрализует повреждения, нанесенные действием свободных радикалов.
Кроме того, зеленый чай с жасмином уменьшает риск развития некоторых форм рака, в частности рака груди и рака простаты.
Напомним, что людям не стоит спешить отказываться от чая и кофе, полагая, что эти напитки больше вредят, чем помогают организму. Недавние исследования подтвердили, что, как чай, так и кофе существенно уменьшают риск заболеть слабоумием.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему на голодный желудок нежелательно пить зеленый чай и кому стоит избегать этого напитка.
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