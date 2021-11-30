logo

BTC/USD

57117.68

ETH/USD

4620.77

LTC/USD

208.95

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые рассказали о важности приема воды на голодный желудок
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые рассказали о важности приема воды на голодный желудок

Немецкие специалисты назвали причины, по которым на голодный желудок следует выпивать стакан воды

сегодня, 22:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Каждый день нужно контролировать свой водный баланс в организме, ведь он влияет на множество процессов. Да и вообще свое утро, как говорят эксперты, нужно начинать со стакана воды. Почему это так важно?

Ученые рассказали о важности приема воды на голодный желудок

Почему на голодный желудок нужно пить воду / Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты отмечают, что стакан обычной воды (не газированной) после пробуждения улучшает метаболизм, настроение и способствует выводу токсинов, расщепление которых происходило в организме пока человек спал. Такая мера позволит ускорить обменные процессы, в среднем до 24%.

Помимо этого, питье натощак способствует снижению вероятности возникновения камней в почках, проблем с мочевым пузырем, а также предотвращает появление изжоги. Еще одним полезным свойством стакана воды с утра выступает стимулирование лимфасистемы, благодаря чему организм становится более устойчивым к микроорганизмам вредоносного характера. 

Эксперты подчеркнули и важность воды для кожи. Она улучшает кровообращение, помогает оздоровить кожные покровы и улучшить их вид.

Напомним, что эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что с добавлением лимонного сока в воду стоит быть аккуратнее, поскольку он может негативно влиять на эмаль зубов.  Плюс ко всему, от такого напитка натощак стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если каждый день пить воду с медом.

Читайте также, что ежедневно взрослый человек должен выпивать около двух литров воды, потому что она приводит в тонус весь организм. А еще вода улучшает обмен веществ, способствуя похудению. Диетологи говорят, что норма воды в день зависит от нашего веса. На 10 кг веса — 2 стакана (400 мл) воды.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/health/127374-uchenye-rasskazali-o-vazhnosti-priema-vody-na-golodnyy-zheludok.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!