Ученые рассказали о важности приема воды на голодный желудок

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Светлана Шкурупий
Каждый
день нужно контролировать свой водный баланс в организме, ведь он влияет на
множество процессов. Да и вообще свое утро, как говорят эксперты, нужно
начинать со стакана воды. Почему это так важно?
Почему на голодный желудок нужно пить воду / Фото: Shutterstock / Fotodom
Специалисты
отмечают, что стакан обычной воды (не газированной) после пробуждения улучшает
метаболизм, настроение и способствует выводу токсинов, расщепление которых
происходило в организме пока человек спал. Такая мера позволит ускорить обменные процессы, в среднем до 24%.
Помимо
этого, питье натощак способствует снижению вероятности возникновения камней в
почках, проблем с мочевым пузырем, а также предотвращает появление изжоги. Еще
одним полезным свойством стакана воды с утра выступает стимулирование
лимфасистемы, благодаря чему организм становится более устойчивым к
микроорганизмам вредоносного характера.
Эксперты
подчеркнули и важность воды для кожи. Она улучшает кровообращение, помогает
оздоровить кожные покровы и улучшить их вид.
Напомним,
что эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что с добавлением лимонного сока в воду стоит быть аккуратнее, поскольку он может негативно
влиять на эмаль зубов. Плюс ко всему, от такого напитка натощак стоит
отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если
каждый день пить воду с медом.
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