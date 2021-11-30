Ученые рассказали о важности приема воды на голодный желудок

Каждый день нужно контролировать свой водный баланс в организме, ведь он влияет на множество процессов. Да и вообще свое утро, как говорят эксперты, нужно начинать со стакана воды. Почему это так важно?

Почему на голодный желудок нужно пить воду / Фото: Shutterstock / Fotodom

Специалисты отмечают, что стакан обычной воды (не газированной) после пробуждения улучшает метаболизм, настроение и способствует выводу токсинов, расщепление которых происходило в организме пока человек спал. Такая мера позволит ускорить обменные процессы, в среднем до 24%.

Помимо этого, питье натощак способствует снижению вероятности возникновения камней в почках, проблем с мочевым пузырем, а также предотвращает появление изжоги. Еще одним полезным свойством стакана воды с утра выступает стимулирование лимфасистемы, благодаря чему организм становится более устойчивым к микроорганизмам вредоносного характера.

Эксперты подчеркнули и важность воды для кожи. Она улучшает кровообращение, помогает оздоровить кожные покровы и улучшить их вид.

Напомним, что эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что с добавлением лимонного сока в воду стоит быть аккуратнее, поскольку он может негативно влиять на эмаль зубов. Плюс ко всему, от такого напитка натощак стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие изменения произойдут в организме, если каждый день пить воду с медом.

Читайте также, что ежедневно взрослый человек должен выпивать около двух литров воды, потому что она приводит в тонус весь организм. А еще вода улучшает обмен веществ, способствуя похудению.

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