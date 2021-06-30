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Кому не рекомендуется натощак пить воду с лимоном

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, кому не стоит употреблять натощак воду с добавлением лимона

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном, чтобы восполнить водный баланс и запустить обменные процессы в организме, но оказывается, что не всем полезен такой напиток натощак.

Кому не рекомендуется натощак пить воду с лимоном

Вода с лимоном / фото: pexels

Эксперт по снижению веса Павел Исанбаев отметил, что с добавлением лимонного сока в воду стоит быть аккуратнее, поскольку он может негативно влиять на эмаль зубов.  Плюс ко всему, от такого напитка натощак стоит отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что лимонный сок мешает зарастать эрозийным и язвенным поражениям слизистой ЖКТ, а также усугубляет симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: происходит заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка кислым, тошнота, изжога. Если хотите избежать подобных проблем, тогда утром пейте просто обычную воду без добавок.

Кроме того, по словам эксперта, витамин С, входящий в состав лимона, усиливает всасывание железа в организме. В результате у людей, у которых этот микроэлемент в избытке, может нарушиться работа печени. 

Напомним, что научные сотрудники из университета в Калифорнии объявили, что вода с медом и лимоном не способствует похудению, как считалось ранее. Согласно рецептуре, в стакан воды добавляется лишь одна долька лимона, сок которой никак не повышает скорость обмена веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что черный перец обладает многими полезными свойствами, поэтому широко используется в народной медицине для профилактики некоторых заболеваний. Эксперты рассказали, что кому регулярно нужно употреблять воду с перцем, чтобы улучшить состояние здоровья. 


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Источник: https://rsport.ria.ru/20210630/limon-1739124610.html
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